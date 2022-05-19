高雄單男三地門達來部落河床露營　回程迷路「靠這招」脫困

▲里港警分局三地門分駐所警員王克強找到劉男脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市劉姓男子獨自到屏東縣三地門達來部落河床露營，回程卻找不到原先切下河床的路線，心裡很著急，最後求助里港警方及消防人員，警消人員獲報經30分鐘搜索，在河床吊橋處找到他，護送他平安返家，讓他很感激。

里港警分局三地門分駐所於日前上午10時許接獲民眾報案，其稱在三地門鄉達來吊橋下方河床迷路，請求協助，警員王克強獲報立即驅車趕赴現場，並通知三地門消防分隊共同搜尋。

警、消等搜救人員一邊搜尋，一邊透過電話與報案人聯繫確認地點，經30分鐘搜尋後，終於在達來吊橋下方河床順利找到報案男子，經檢視其身體，並未有明顯傷勢。

據了解，35歲家的高雄市劉姓男子，前一日傍晚時即獨自一人抵達河床夜宿露營，翌日破曉後收拾露營用具後，準備欲返程途中，卻遍尋不著原來下切到河床的路線，因而心慌報警情求協助。

里港警分局分局長鄭頴聰肯定員警冒險深入河床救援精神，值為同仁表率。也提醒民眾，進入山區或溪底容易衍生意外，山區氣候詭異多變，應注意天氣變化及裝備齊全，避免自身涉於險境中發生憾事，結伴同行應同進同出有所照應，切忌獨自上山。