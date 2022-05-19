中華醫大樂齡大學戲劇鮮體驗 「為著10萬元」精彩尬戲

▲中華醫大樂齡大學學員粉墨登場，體驗舞台劇「為著10萬元」，孫逸民校長等師長為學員們的精彩演出喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學樂齡大學19日體驗戲劇藝術的樂趣，學員並分成A、B兩組尬戲表演「為著10萬元」舞台劇，孫逸民校長特地到場觀賞，對樂齡學員們精彩的演出稱讚不輸專業演員，力邀今年11月的校慶週擔綱表演節目，以饗全體師生。

中華醫大樂齡大學本學期的課程內容安排相當豐富多元，其中由張明蘭老師授課指導的「生活有藝術：戲劇體驗」課程，除了帶領學員了解戲劇藝術在八大藝術領域的發展和魅力外，也特別以台語老歌「為著10萬元」為故事的梗，編寫劇本「為著10萬元」舞台劇，由上課的學員分成A、B兩組相互尬戲，進行戲劇表演觀摩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學員們從選角、背台詞、服裝的穿著打扮、道具的準備到演出時怎麼走位，積極投入及演練，19日正式上場演出，包括校長孫逸民、副校長洪明權及樂齡大學班主任杜玉卿都親自到場觀賞，為學員們加油打氣。

搭配「為著10萬元」的故事場景是在酒家，參與演出的樂齡大學銀髮學生拿出家裡衣櫃的壓箱寶及以50-60年代的造型粉墨登場，演出布幕拉起，個個有如戲精上身，收放自如、精彩絕倫，令在台下觀戲的孫逸民校長等師長大為驚嘆，不僅對學員的表演稱讚有加，孫校長更力邀今年11月校慶週時，樂齡大學學員再來一場戲劇表演，為校慶活動增添風采。

樂齡大學班主任杜玉卿表示，樂齡就是快樂學習的年齡，看到銀髮學員們對課程學習的投入，以及藉由多元的課程設計，有不同的學習體驗，為終生學習帶來更多的樂趣。參與演出的董雅坋等學員則興奮的說，人生第一次演戲的經驗就在華醫樂齡大學，從排演的過程中更加體會學員相互合作、默契的重要，大家學的很開心，也演的很開心，是一場難忘的學習體驗之旅。