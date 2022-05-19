　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大樂齡大學戲劇鮮體驗 「為著10萬元」精彩尬戲

▲中華醫大樂齡大學學員粉墨登場，體驗舞台劇「為著10萬元」，孫逸民校長等師長為學員們的精彩演出喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大樂齡大學學員粉墨登場，體驗舞台劇「為著10萬元」，孫逸民校長等師長為學員們的精彩演出喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學樂齡大學19日體驗戲劇藝術的樂趣，學員並分成A、B兩組尬戲表演「為著10萬元」舞台劇，孫逸民校長特地到場觀賞，對樂齡學員們精彩的演出稱讚不輸專業演員，力邀今年11月的校慶週擔綱表演節目，以饗全體師生。

中華醫大樂齡大學本學期的課程內容安排相當豐富多元，其中由張明蘭老師授課指導的「生活有藝術：戲劇體驗」課程，除了帶領學員了解戲劇藝術在八大藝術領域的發展和魅力外，也特別以台語老歌「為著10萬元」為故事的梗，編寫劇本「為著10萬元」舞台劇，由上課的學員分成A、B兩組相互尬戲，進行戲劇表演觀摩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華醫大樂齡大學學員粉墨登場，體驗舞台劇「為著10萬元」，孫逸民校長等師長為學員們的精彩演出喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學員們從選角、背台詞、服裝的穿著打扮、道具的準備到演出時怎麼走位，積極投入及演練，19日正式上場演出，包括校長孫逸民、副校長洪明權及樂齡大學班主任杜玉卿都親自到場觀賞，為學員們加油打氣。

搭配「為著10萬元」的故事場景是在酒家，參與演出的樂齡大學銀髮學生拿出家裡衣櫃的壓箱寶及以50-60年代的造型粉墨登場，演出布幕拉起，個個有如戲精上身，收放自如、精彩絕倫，令在台下觀戲的孫逸民校長等師長大為驚嘆，不僅對學員的表演稱讚有加，孫校長更力邀今年11月校慶週時，樂齡大學學員再來一場戲劇表演，為校慶活動增添風采。

▲中華醫大樂齡大學學員粉墨登場，體驗舞台劇「為著10萬元」，孫逸民校長等師長為學員們的精彩演出喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

樂齡大學班主任杜玉卿表示，樂齡就是快樂學習的年齡，看到銀髮學員們對課程學習的投入，以及藉由多元的課程設計，有不同的學習體驗，為終生學習帶來更多的樂趣。參與演出的董雅坋等學員則興奮的說，人生第一次演戲的經驗就在華醫樂齡大學，從排演的過程中更加體會學員相互合作、默契的重要，大家學的很開心，也演的很開心，是一場難忘的學習體驗之旅。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
米可白拍《牛車來去》確診！　急搭防疫計程車北上
獲得無敵星星！　確診者康復3個月內無須匡列
繼麥當勞、肯德基！　台鐵這些點也停賣便當
沒打疫苗死亡率爆6倍！　打滿3劑可降83%重症死亡
Makiyo「520登記結婚」！交往3個月發現懷孕...秒被
快訊／國內第3例！4歲女童抽搐腦炎　羅一鈞：6警訊快打119
快訊／今增59死「再創史上新高」　30多歲男病逝
快訊／桃猿再增3球員染疫　內野戰力重挫
快訊／今本土+90331！北北桃破萬　各縣市分布曝光
快訊／增59死！　本土暴增9萬0331例
LIVE／本土病例累計破百萬人　陳時中最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診者康復3個月內無須被匡列為接觸者　羅一鈞：獲得無敵星星

第二輪快篩實名制「強碰端午連假」　陳時中提2擔憂：再規劃一下

竹市+1877　社區篩檢站「限定服務快篩陽」周末再加開

南台灣老牌佳樂水風景區熄燈　開園46年不敵疫情...轉型委外經營

陳時中：醫療量能還沒崩潰　致死率還會往上走「不希望超過千分之1」

本土疫情飆高PCR量能吃緊　陳時中：落地採檢政策6月初調整

口服藥用量再攀升！昨發出3606份　今又有1.5萬份莫納皮拉韋到貨

美女民代陳聿琦染疫　伸港鄉代會將無限延期

天選之人在這！一家5口4確診一起關14天　台南最強3寶媽仍篩陰

未打疫苗死亡率爆6倍！陳時中：打滿3劑可降83%重症死亡

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

三寶媽拿1物帶孩練快篩　棉花棒整支進去萬人讚爆

確診者康復3個月內無須被匡列為接觸者　羅一鈞：獲得無敵星星

第二輪快篩實名制「強碰端午連假」　陳時中提2擔憂：再規劃一下

竹市+1877　社區篩檢站「限定服務快篩陽」周末再加開

南台灣老牌佳樂水風景區熄燈　開園46年不敵疫情...轉型委外經營

陳時中：醫療量能還沒崩潰　致死率還會往上走「不希望超過千分之1」

本土疫情飆高PCR量能吃緊　陳時中：落地採檢政策6月初調整

口服藥用量再攀升！昨發出3606份　今又有1.5萬份莫納皮拉韋到貨

美女民代陳聿琦染疫　伸港鄉代會將無限延期

天選之人在這！一家5口4確診一起關14天　台南最強3寶媽仍篩陰

未打疫苗死亡率爆6倍！陳時中：打滿3劑可降83%重症死亡

職場防疫相關疑義　台南市勞工局來解惑

先探／台股救星財報十傑

夏宇童被追問「孫媽媽好相處嗎」！高EQ給答案…交往3年見家長進度曝

廚房火災警報器大響！桃園獨居婦嚇醒找嘸因　警即刻救援

傳疫情在平壤校園擴散！數十大學生送郊區隔離　單周累計200萬例

釀酒人延長賽氣走勇士　球迷演鬧劇闖中外野脫衣跳舞

華莎穿桃色薄紗裝果然「性感天花板」　迷你短裙開衩直奔腰線

情深義「粽」！立委趙正宇偕業者　送粽感謝第一線防疫人員

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

確診數打亂教練團調度　助總點出決勝關鍵

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

防疫理賠還車貸　網回答超一致

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

更多熱門

相關新聞

動作要快　台東熱氣球繫留體驗2階段線上預購

動作要快　台東熱氣球繫留體驗2階段線上預購

台灣年度觀光盛事「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，即將在7月2日至8月15日登場，每年吸引民眾瘋搶的「熱氣球繫留體驗」，台東縣政府13日宣布，將於5月18日和5月25日中午12點分兩階段開賣，每場次僅開放80位名額，歡迎球迷準時線上預購。

中華醫大田徑代表隊出征全大運授旗

中華醫大田徑代表隊出征全大運授旗

中華醫大餐管系28位學生取得國際認證

中華醫大餐管系28位學生取得國際認證

中華醫大USR團隊義賣捐偏鄉

中華醫大USR團隊義賣捐偏鄉

台東申請購電動機車超過5成　最高補助1萬7

台東申請購電動機車超過5成　最高補助1萬7

關鍵字：

中華醫大樂齡大學戲劇體驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面