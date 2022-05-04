中華醫大田徑代表隊出征全大運授旗　愛爾麗醫療集團贈選手衣加菜金

▲中華醫大全國大專院校運動會代表隊接受校長孫逸民（左）授旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學田徑代表隊4日舉行授旗儀式，食品營養系畢業校友劉貞華創立的愛爾麗醫療集團，特地捐贈嶄新的隊服及11萬元加菜金，為選手和教練加油鼓勵，並祝福華醫校隊能在今年的全國大專院校運動會旗開得勝，贏得滿滿的獎牌返校，為校爭光。

2022年全國大專院校運動會訂5月7日在桃園市開幕，中華醫大田徑代表隊48位選手在教練林坤和的帶領下，於出賽前夕接受校長孫逸民頒授校旗出征。有別以往的是，代表隊教練和選手穿著嶄新別致的隊服亮相，吸引不少師生的目光。

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現任愛爾麗醫療集團總經理的食營系76級畢業校友劉貞華，在偶然的機會下得知華醫田徑代表隊即將代表學校參加2022年全國大專院校運動會，主動聯繫校方訂製105套選手衣贈送母校，受惠選手包括田徑代表隊、籃球校隊和排球校隊。

捐贈學校運動代表隊選手衣結合授旗儀式同時舉行，愛爾麗醫療集團董事長常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱親自出席；華醫董事長鄭啟瑞也偕同陳葉明容等董事到場參加。除了贈送選手衣，愛爾麗醫療集團也加碼捐贈11萬元加菜金給中華醫大田徑代表隊，預祝在這次的全國大專院校運動會能旗開得勝，拿下多面獎牌凱旋歸來。

劉貞華總經理表示，讓社會因愛而美麗是愛爾麗集團的核心價值，集團創立多年來一直本著有成就就要對國家社會付出，長期投入濟助弱勢及公益活動。集團創辦人劉貞華是中華醫大培育出來的優秀人才，從創立愛爾麗公司到如今集團的規模，特別感念母校師長的培育之恩。劉貞華總經理也表示，畢業多年一直沒有忘記當年在華醫求學的日子和師長的教導，如今看到母校校務發展欣欣向榮，願盡一己之力回饋母校，未來希望有更多機會能運用集團的資源來幫助華醫的學弟妹。

孫逸民校長代表校方致贈感謝狀感謝愛爾麗醫療集團慷慨解囊，也對劉貞華總經理提攜照顧學弟妹的情誼感佩，期勉田徑代表隊在愛爾麗醫療集團的愛心加持下滿載而歸。

即將於5月7日至11日在桃園舉行的全大運。中華醫大總共參加田徑、游泳、跆拳道、角力、西式划船和空手道等6個項目，去年中華醫大在全大運拿下10金12銀5銅共27面獎牌的佳績，今年期望能延續優異表現，以突破去年的成績為目標。