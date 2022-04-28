中華醫大餐管系28位學生　取得CGSP專業顧客服務國際認證

▲國際認證協會理事長余紹君蒞校為中華醫大餐旅系28位通過國際餐旅管理專業人員認證考試的學生授證，中華醫大校長孫逸民偕同餐旅系的老師一起分享學生的榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系28位學生，歷經3天20小時的密集課程訓練，全數通過國際餐旅管理專業人員認證考試，考照率100％，28日台北福爾摩沙管理顧問有限公司執行長暨社團法人中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君特地蒞校授證，孫逸民校長及系上師長為學生優秀表現讚揚鼓勵。

為提升餐旅系學生未來就業的多元發展，餐旅系於去年開辦第一梯次的國際餐旅管理專業人員認證課程，有22位同學取得國際餐旅管理專業人員證照。今年開辦第二梯次，28位同學報名，訓練課程於日前結訓並進行認證考試，28位全數通過測試，取得國際認證的餐旅管理專業人員證照。

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授證儀式於上午10時30分在中華醫大舉行，由台北福爾摩沙管理顧問有限公司執行長暨社團法人中華款待業專業人員暨國際認證協會理事長余紹君親自蒞校授證，包括校長孫逸民及餐旅系系主任林士民和系上老師都到場為學生祝賀，孫逸民校長讚揚學生的優秀表現，也期盼學生能善用這張國際證照，為日後職涯發展開啟豐碩的成果。

負責辦理培訓課程安排的郭丁維老師表示，通過認證的28位學員從大二到大四生都有，主要以大二課程結合校內實習及大三的校外旅館實習來作為準備，特得一提的是，目前適逢大三學生的校外實習面試階段，學生回報在面試過程中，這張「CGSP專業顧客服務國際認證 Certified Guest Service Professional 」證照，成為他們成為被優先錄取的亮點，錄取的都是全國知名的酒店，有國際級遠東集團香格里拉酒店、天成集團超五星花蓮瑞穗天合度假酒店、長榮集團宜蘭礁溪鳳凰溫泉酒店等。

系主任林士民表示，CGSP專業顧客服務國際認證的國外主辦機構美國飯店業暨款待業協會 （AH&LA）於 1910 年創立，是一個具有百年歷史的協會，AH&LA 在世界各地擁有 13000 多家酒店會員，更在全球45個國家設立了120多個授權機構，該協會專門從事提供餐旅從業教育、餐旅營運管理、營運管理技術、市場營銷、資訊管理等專業管理技能，並幫助政府處理酒店領域政策事務，是全球性餐旅行業協會，取得該協會的認證，等同在全球飯店業得到廣泛認可，通過認證者可獲得代表通過認的徽章佩戴於制服上，彰顯當事人在餐旅服務的知識與技能的專業和卓越，這對通過認證的學生是莫大的鼓舞，不僅提升日後職涯的競爭優勢，也更能多元發展。