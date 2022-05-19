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今年「520」是難得好日子！命理師曝：當天結婚添運好處多

明天就是520，命理師高煜霖建議有意結婚的人要好好把握。（示意圖，翻攝自pexels）

▲明天就是520，命理師高煜霖建議有意結婚的人要好好把握。（示意圖，翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

傳統結婚旺日5月20日到了！不少公部門或大型機構，都會利用這一天，規劃鼓勵結婚的活動。易經命理師高煜霖表示，今年的520是難得的好日子，有意結婚的人，在這一天是舉辦儀式，或登記的好日子，可以參考並好好把握！若來不及，則可以考慮先登記。

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高煜霖指出，今年520這天，就民俗來說，是相當好的日子，幾乎適用所有想挑好日子的項目，如嫁娶、納采、開市、交車等。當天是農曆4月20日，在六十甲子裡是「癸酉」日；農曆4月，是「乙巳」月，形成520當天，是吉祥指數相當高的「三合」日。

易經命理師高煜霖表示，今年的520是難得的好日子，有意結婚的人要好好把握。（本刊資料照）

▲易經命理師高煜霖表示，今年的520是難得的好日子，有意結婚的人要好好把握。（本刊資料照）

另外，當日的黃道值星官，是28星宿裡的「婁宿」，主管人間宮觀寺院禁苑內庭、供給犧牲、郊禮齋醮之司，簡單說，掌管祈福祭祀之星的概念。

高煜霖分析，「婁宿」的值日歌訣其中有一句話：「婚姻進益生貴子」，突顯出，今日嫁娶是相當好的日子，以分數來說，是至少「96分」以上的好日子；對嫁娶方面而言，除了生肖兔、雞以外，幾乎其他的生肖，均適合在這天進行。


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