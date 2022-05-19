520小確幸！超商連2天「美式、拿鐵買2送2」　加碼吃19元霜淇淋

▲OK mart限時2天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接520！OK mart全門市驚喜祭出限時2天「指定咖啡買2送2」優惠，加碼喝醇濃可可飲第2杯半價，並於有販售霜淇淋之門市推出「19元香草牛奶霜淇淋」，今天就衝了。另，全家則將在5月20日起連3天推出「大杯特濃拿鐵買1送1」，把握機會喝。

明天就是5月20日，有著中文諧音「我愛你」之意，看準特殊節日商機，OK mart全門市今（19）日、明（20）日連2天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有中杯歐維氏聯名巧克力飲第2杯半價喝，更推出會員限定爽吃19元香草牛奶霜淇淋，提醒須在有販售霜淇淋之門市才能享優惠。

▲全家連3天指定咖啡買1送1。

另，全家也有520周末限定「咖啡優惠」，5月20日至5月22日限時3天祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月23日至5月29日期間換完；期間上午10時起加碼於外送平台foodpanda推「Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3杯0元」限定優惠。

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