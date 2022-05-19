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周末小確幸要收！超商限時3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家又有周末咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！本周五因恰逢520，全家再度宣布祭出連3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止，期間再加碼推外送限定「特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3杯0元喝」；另，7-11也於門市、APP同步祭出520限時咖啡優惠，像是有濃萃美式、精品拿鐵買2送1等，先筆記再說。

迎接520加準備放假，全家周末限定「咖啡優惠」又來了，5月20日至5月22日限時3天祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月23日至5月29日期間換完；期間上午10時起加碼於外送平台foodpanda推「Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3杯0元」限定優惠。

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲ 7-11推「520告白日」咖啡優惠。

另，7-11近日則祭出「520告白日」咖啡優惠，全門市即日起至5月22日有「CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買2送1」、「CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡（冰／熱）同品項買2送1」等2大好康；至5月31日前門市則再加碼「大杯以上CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵同品項可享第2杯7折」」優惠，提醒不提供線上寄杯。

至於線上OPEN POINT行動隨時取也有限時好康，即日起至5月28日前推「CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡」、「大杯濃萃拿鐵咖啡」及「CITY PRIMA精品拿鐵」通通可享「同品項買8送4」，兌換期限至2022年9月30日止。

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