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國內軌道創舉　高鐵攜手工研院打造轉向架測試設備設備

▲▼ 台灣高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經3年打造，高鐵攜手工研院成功完成全台首座「轉向架走行測試設備」（Bogie Running Tester, BRT）之自主開發及生產製造，國產化比例高達99.66%，不但是國內軌道界創舉，也讓台灣成全球少數具BRT製造實力國家，台灣高鐵公司表示，該設備通過嚴格歐盟「產品安全認證」，未來將以台灣高鐵使用實績，結合工研院技術後盾，共同行銷國際。

轉向架（Bogie）是高鐵列車重要設備，直接承載車體重量、引導列車沿軌道運行並可減緩列車行駛時造成之震動；BRT用途即在當高鐵列車完成「轉向架檢修」及「全面性檢修（大修）」作業後，可先在維修廠房內以BRT模擬轉向架在時速300公里情境運轉狀況，測試並確認維修品質及安全性，取代過往列車在「廠內低速測試」的做法，可及早發現異常樣態、分析與預防，提升旅客搭乘舒適與安全。

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▲▼ 台灣高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／高鐵公司提供）

表示，與台灣高鐵合作開發出全台第一座BRT，有三大指標性意義，包括證明我國具備軌道產業技術自主化能力；第二，展現智慧化國產維修設備整合能力；第三、建立本土軌道產業鏈，透過機電、機構技術、系統整合技術開發，鏈結國內零組件廠商，未來將與台灣高鐵持續深化合作，帶動鐵道技術及關聯產業發展，進而爭取東南亞等地的海外市場商機。

▲ 台灣高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／記者李姿慧攝）

▲ 台灣高鐵攜手工研院打造本土化「轉向架走行測試設備」。（圖／台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司表示，打造的BRT測試平台，為國內軌道業界之創舉，不僅結合東元電機、台達電子、忠建機械等在地優秀廠商之技術能量，更具備應用彈性高、容易維護、具可擴充性及電能回生等功能與優勢，未來可望廣泛應用在其它軌道運具之維修測試上；相關技術已由工研院提出專利申請，未來將由工研院與高鐵公司共同持有50%專利權。

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關鍵字：

高鐵轉向架測試設備

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