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確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 台鐵局長杜微 高公局長趙興華 台鐵五一不加班相關報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王國材貼心表示，若禁止飲食乘客會餓肚子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

本土確診每天不停新增，從4月28日開始已天天破萬例，但現在雙鐵仍不禁飲食，交通部長王國材今（9日）表示，要去想若上午從台北搭到台東，這段路程會錯過中午，就會餓肚子到下午。

立法院交通委員今邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

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立委趙正宇提到，確診剛開始幾百人、幾千，到現在每天都是上萬人，在想是不是要跟疫情共存，以大眾運輸為例，3月陸續開放高鐵、台鐵飲食，質疑現在還是要開放？政策不改變？大眾運輸屬於密閉式空間，且最多傳染力的環節就是「餐飲」，若到餐廳有隔板或隔桌，有一定距離，擔憂在車上飲食會造成疫情擴張。

王國材認為，還是希望回歸生活正常，盡量不要限制，但有相關規範，如隔板、口罩等，在車上只要隔壁乘客口罩沒拿下，就可吃東西，但趙正宇認為，疫情太嚴峻了，建議大眾運輸部分還是忍耐，喝水除外，吃東西就暫時先不要。

王國材則舉例，想想看從台北到台東火車4個半小時，若上午9搭「會錯過中午時間，每個人餓著肚子到2、3點」，過去也有做討論，防疫是一定要做好，重點是有落實。

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