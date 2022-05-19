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傳疫情在平壤校園擴散！數十大學生送郊區隔離　單周累計200萬例

▲▼北韓自從爆發疫情後實施嚴格管控，平壤街頭冷清空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓自從爆發疫情後實施嚴格管控，平壤街頭冷清空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從今年4月底開始爆發新冠肺炎疫情、5月12日官媒首度對外釋出消息後，至今已累計逼近200萬名發燒患者，其中首都平壤的大學校園屢屢傳出嚴重疫情，數十名發燒、呼吸困難的學生被送往郊區隔離設施，當局只能實施遠距教學，不過由於國內經常停電，導致教學效率不佳。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），來自平壤的消息人士於17日透露，新冠肺炎疫情在平壤市的校園急遽擴散，光是上周起金正日軍政學校就有5名大學生確診，如今已暴增至數十人染疫。

該名消息人士表示，「國家非常防疫司令部負責進行新冠篩檢，以患有嚴重發燒與呼吸困難的大學生為篩檢對象，一旦學生經篩檢後確診，將被即時送上救護車，送往平壤郊區的隔離設施。」

另名平壤市的消息人士則指出，「從本月初起，許多曾參加閱兵儀式的民眾大量確診，因此國家非常防疫司令部便針對曾參加閱兵儀式的金日成軍事綜合大學的學生實施新冠篩檢，篩出確診患者。」

他補充說明，「一名在金日成軍事綜合大學上班的朋友透過手機告訴我，經過篩檢後，出現嚴重發燒與呼吸困難症狀的學生，大部份都確認感染新冠肺炎，目前被送往平壤郊區隔離設施的學生就超過30人。」

▲▼北韓4月15日太陽節、4月25日建軍節，連續舉辦多次慶祝活動與閱兵儀式，造成新冠疫情擴散一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓4月15日太陽節、4月25日建軍節，連續舉辦多次慶祝活動與閱兵儀式，造成新冠疫情擴散一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

一名在平壤市擔任幹部的消息人士透露，「最近平壤市所有學生都已經取消到校上課，進而接受家庭遠距教學，不過由於經常停電、網路連接狀態不穩，遠距授課無法順利實施。」

另一名平安南道的居民則表示，「扣除平壤市與各道首府的菁英學校，一般學校家中有電腦的學生，只佔全體比例不到2至3%，貿然實施遠距教學根本毫無任何意義。」

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日上午報導，從17日下午6時至18日下午6時為止，北韓通報新增26萬2270名發燒患者、1人死亡，當局單日治癒21萬3280名發燒患者。目前北韓累計197萬8230例發燒患者、治癒123萬8000多例、同時累計63人死亡。

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