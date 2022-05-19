1秒唸不完6個「他」是身體警訊！　專家曝恐怖下場：2年後無法自理

▲研究發現，60歲以上長者的口腔健康與身體狀況息息相關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

日本岡山大學研究發現，人們的口腔健康與身體狀況息息相關，若60歲以上的民眾無法在一秒內連續發出6個「他」的讀音，那患者的身體機能與認知機能很可能已出現問題，而且恐怕還會在2年後出現生活無法自理、需要他人照護的情形。

日媒最近援引瑞士學術期刊《國際環境研究與公共衛生》1月20日的研究指出，口腔健康與身體健康兩者環環相扣，若是身體出現異樣，口腔也會出現徵兆，因此人們可以從60歲以上民眾的口腔健康與口部機能推測身體的退化情形。

日本岡山大學預防牙醫學教授森田學帶領團隊，為97名60歲以上患者檢查他們的口腔功能、牙齒形狀、牙周狀態、口腔細菌數、咀嚼能力、吞嚥能力、口腔水分和舌壓，並要求長者在5秒鐘內，重複發出反應嘴唇活動力的「趴」字、反映舌頭後運動功能的「咔」字，和反映舌頭前運動功能的「他」字。

▲研究發現，1秒內能至少唸出6次「他」的患者，2年後身體依舊健康。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

研究發現，60歲以上民眾發出「他」字讀音的能力與未來健康狀況有密切關係，平均每秒可唸出6.3次「他」字的民眾，在2年後身體依舊健康，不過平均每秒只能發出5.9次「他」的民眾，2年後身體則虛弱不少，甚至還有可能生活無法自理、需要他人照護。

研究人員認為，人們可以通過訓練來保持和改善舌頭的機能，如進行豐富面部表情的「面部運動」、使舌頭運動順暢的「舌頭運動」、促進唾液分泌的「唾液腺按摩」等口腔運動，來達到維持身體健康的目的。