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天選之人在這！一家5口4確診一起關14天　台南最強3寶媽仍篩陰

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名3寶媽蔡亞諄在臉書上分享一家5口抗疫的經歷，在本月5日大女兒確診後，老公、雙胞胎兒子也都接連確診，全家僅剩她還維持陰性，這也讓她須獨自扛起照顧與家務，但她堅強起來、挺過了隔離的這14天，她今天也分享最新心得，樂觀的說要相信家人、相信孩子都會越來越好，勉勵大家以正面思考來面對疫情，也笑說這些日子最大的收穫竟是「作息正常了」。

▲▼台南3寶媽1家5口只剩她沒確診，獨自照料全家人14天。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

▲台南3寶媽1家5口只剩她1人沒確診，一肩扛起照料全家人的責任。（圖／翻攝蔡亞諄臉書，下同）

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蔡亞諄在臉書上以標籤「關在家裡自救的日子」，每天更新全家大小確診後的日常與感想，她指出，在5日大女兒確診後，一家5口就開始閉關在家自救的過程，但緊接著老公也在隔天染疫，她第一時間讓出房間將女兒及老公進行隔離，自己則帶著2名讀小二的雙胞胎兒子在客廳打地舖，不過儘管再小心謹慎，雙胞胎兒子仍在一家人出關前出現高燒情形、PCR採檢後雙雙確診，到今天仍維持陰性的她，這期間就一肩扛起照顧4位確診者的責任。

從5日算起，今天是她們一家抗疫第14天，蔡亞諄同樣發文留下心得感想，她開心表示這期間最大的收穫是「調回正常作息」，她長年日夜顛倒，本來就想努力調整作息，但沒想到在這次因疫情在家隔離，卻意外讓她規律早睡早起，且這禮拜女兒與老公都接連解隔、可以外出採買東西，2個兒子這兩天也要出關了，讓她緊繃的身心都得以放鬆許多，甚至昨晚9點多就早早在沙發上「度咕」。

▲▼台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

蔡亞諄在臉書上分享一家人關在一起對抗疫情的經歷，同時也提供了許多疫情相關資訊，與如何居家清潔消毒等方法，吸引了許多網友留言加油打氣，堅強的她也被封為「最強3寶媽」，也有人感謝表示看了她的分享後對防疫有更多的了解與準備，但她更強調現在這嚴峻艱困的疫情中，已經不能奢望政府的關懷照顧，什麼都要自己想辦法，最好要「預先找專業藥局藥師或醫師備藥」，且「家裡固定準備一些糧食」，以免家中突然出現確診者被強制關起來，若又沒有親朋好友幫忙，那真的就叫天天不應了。

▲▼台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

▲台南3寶媽呼籲最好在家中準備好糧食，也要找專業的醫師藥師備藥。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

在這14天的抗疫之旅中，她也體悟到「相信自已，相信家人，相信孩子們」，過程雖然辛苦麻煩，但相信家人們都會越來越好，強調染疫後的身體調養同樣很重要，不能康復了就掉以輕心，也呼籲大家可以的話盡量「輕症自救」，把醫療量能留給更需要的重症患者與幼小的孩童，最重要的是保持正面思考，以正向的心情去面對疫情，「祝福我們、祝福大家關關難過關關過」。

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