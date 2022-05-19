手機續航測試出爐　這款入門新機續航超卓越

▲外媒實測手機續航力。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

先前網友票選選出，手機最看重的功能就是電量大小，顯示續航力成為現代人購買手機的重要指標，外媒PhoneArena也針對電池進行實測，測試品牌包含三星、Google、蘋果、小米、SONY等，而最後Sony入門款新機 Xperia 10 IV續航力，從數據看來續航力最強，蘋果旗艦iPhone 13 Pro Max手機也表現卓越。

此次測試使用三個指標，包含撥放影片續航力、網頁瀏覽續航力、3D遊戲續航力三個品項，測試的手機型號從高階盜低階都有。

雖然測試並沒有排名出手機續航的名次，不過從測試時間看來，蘋果續航力最佳的為最新的旗艦機iPhone 13 Pro Max，影片續航為10 小時 23 分鐘、網頁續航18 小時 52 分鐘、遊戲續航10 小時 29 分鐘。

此外，三星續航最強的則是前代的旗艦機Galaxy S21 Ultra，影片續航8 小時 52 分鐘，網頁續航14 小時 43 分鐘，遊戲續航5小時3分鐘。而Google續航最強的則非旗艦機，為最新的Pixel 6，影片續航為11小時，網頁瀏覽14小時8分鐘，遊戲續航為6小時7分鐘。

而Sony最新入門機款索尼 Xperia 10 IV續航力則十分卓越，影片續航高達17 小時 28 分鐘，網頁瀏覽則達到21 小時 20 分鐘，而遊戲則可持續10 小時 43 分鐘。