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大陸 大陸焦點 特派現場

陸3月手機出貨量大減4成！專家：5G手機銷量在瓶頸期

▲手機（圖／CFP）

▲大陸手機出貨量今年以來持續下滑持續。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國信通院16日發表報告指出，今年3月，大陸市場手機出貨量2146萬台，較去年同期大減40.5%，其中，5G手機1618.5萬台，同比下降41.1%，佔同期手機出貨量的75.4%。

從數據中也可以發現，今年以來，大陸手機出貨量同比持續下滑，今年2月，大陸市場手機出貨量1486.4萬部，同比降31.7%。1月國內手機出貨量3300萬部，同比降17.7%。

總體情況來看，今年1到3月，大陸市場手機總體出貨量累計6934.6萬部，同比下降29.2%，其中，5G手機出貨量5388.4萬部，同比下降22.9%，占同期手機出貨量的77.7%。

對於出貨量下滑的原因，《澎湃新聞》報導，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林指出，手機出貨量下降，主要是當前智慧型手機銷量處在一個瓶頸期，「雖然運營商推5G手機，但當前大多數手機應用4G手機依然能夠負擔，最近5年沒有重度應用需要新手機產品，所以很多消費者依然在用舊手機。」

盤和林表示，當前5G的收費不太合理，消費者從4G上升到5G費用增加，但由於沒有5G下的重磅應用，很多人又降低到4G網路使用，由於4G覆蓋更廣，對於用戶來說4G反而穩定性更好，「運營商和互聯網企業要著重尋找5G時代的重度應用，比如遊戲和影片類，這樣才能觸發新一輪換機潮。」

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