Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌致敬佛洛伊德

▲Spotify響應Blackout Tuesday，將播放列表封面改為黑色。（圖／取自Spotify）

記者王曉敏／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美示威遊行，音樂圈今（2）日發起「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）運動，Spotify也宣布響應，將在其平台上的播放列表及Podcast中插入一段長達8分46秒的沉默音軌，致敬佛洛伊德。

5月25日，佛洛伊德涉捲偽鈔案遭白人員警膝蓋壓頸制伏8分46秒，斷氣身亡，引發全美暴動抗議。全球各大唱片公司聯合發起「暗黑星期二」運動，於今日暫停任何音樂播放及宣傳，Spotify也宣布響應，聲明中寫道：「6月2日的『暗黑星期二』是一個集體與工作脫節的一天，目的是幫助人們反思並團結起來，以支持黑人團體。」

「這一天（6/2），以及之後的每一天，Spotify將支持我們的員工、朋友、合作夥伴、藝術家及創作者一同反對種族主義、不公正及不平等，」Spotify在部落格中表示，「我們正在利用平台的力量與黑人創作者站在一起，擴大他們的聲音，並加速有意義的對話及長期的變革。」

Spotify宣布，將自當地時間周二0點01分起將平台上10幾個旗艦播放列表及Podcast掛上黑色Logo及黑色標題，「Today's Top Hits」、「RapCaviar」及所有的R&B播放列表都將添增一個8分46秒的沉默音軌，以致敬佛洛伊德。除此之外，Spotify也宣布暫停所有社群媒體發布，並透過專門規畫的播放列表來突出宣傳黑人藝術家及Podcast。

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