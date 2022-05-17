12星座「4舉動」　是對你早已「走心」的證明

▲12星座忍不住4舉動，代表對你早已走心。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

兩人要能走得長遠，想必信任是穩固感情的基石，據《星座好朋友》網站分析，如果12星座打算和你牽手走下去，其實從一些舉動就能看出端倪。

願意將自己的手機密碼給你

雙子座、射手座、雙魚座

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這些星座願意讓你知道手機密碼，代表他們願意讓你知道手機裡的所有，這不僅是一種信任的表現，更是給你足夠的安全感。

雙子朋友很多，如果對你是真心的，一定會讓你知道手機密碼，讓你知道自己的一切。

射手重視自由，手機對他來說很重要，也從不會想給別人看自己的手機，可當他對你是認真的時候，可是會把手機跟密碼都交給你。

雙魚是個容易到處留情的人，只有他心裡有你，一定不會隱藏手機密碼，在你面前絕不會有秘密。

給你他的耐性和好脾氣

牡羊座、獅子座、水瓶座

這些星座少了平常霸道的個性，甚至收斂起壞脾氣，願意在你面前有著溫柔的性格，還多了些耐性和體貼，別懷疑，對你絕對是認真的。

牡羊非常沒有耐性，如果他對你有了耐性，那可是真心的表現。

獅子總是霸道，不服輸的個性，不願意向任何人屈服，但在你面前卻願意讓步，甚至表現出溫柔的一面，代表你在他心中佔有重要的位置。

水瓶任性起來很霸道，讓人摸不透，也猜不透，面對你卻是沒有脾氣、很有耐性，代表對你一定是認真的。

捨得把時間花在你身上

處女座、天秤座、魔羯座

當他們願意把時間分給你時，也意味著你在他們的心中地位可是非常高，就算再忙也會花時間陪你，即使只是跟你看電視聊天、牽手散步，對他們來說都是很幸福的。

處女大部分的時間都花在自己身上，對任何事超認真，他們比較容易忽略小事情，如果你對他來說很重要，他們一定願意花時間陪你。

天秤非常注重個人時間，如果他們願意把時間花在你身上，陪你做任何事，別懷疑，這是真心的代表。

魔羯可是比較在乎自己，一旦遇見心中的那個他，絕對很捨得將時間花在你身上。

自己的收入交給你保管

金牛座、巨蟹座、天蠍座

這些星座，願意讓你知道自己的收入，甚至讓你保管，這不僅是對你非常信任之外，

可是把你納入自己的未來裡。

金牛要對一個人產生信任感不容易，如果他願意把收入交給你，代表早已認定你。

巨蟹不會輕易相信一個人，如果他們願意這麼做，這可是他交出真心的模樣。

天蠍自我防備非常強，但是當你在他的心中非常重要時，這件事對他來說一點都不難。