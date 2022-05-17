高雄淫魔扮星探下藥圖迷姦小模　還好她用這招逃離狼爪

▲陳姓男子假扮星探性侵犯罪，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄陳姓淫魔有多次性侵前科，他2016年才獲得縮刑出獄，但隔年又假扮星探，試圖對一名自台北南下懷有明星夢的小模，下藥性侵。還好女子與阿姨間手機整夜沒掛，才讓女子躲過淫魔的狼爪。一二審均將陳男判刑6年。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

陳姓男子（42歲）自2005、2006年間，兩度對少女性侵，遭少女的家人發現。法院審理時，陳男的父親提出他罹患憂鬱症的證明，但法院不採信，最後陳男遭判刑7年8月定讞，陳男一直到2016年才因縮刑而出獄。但他出獄後，仍犯下多起性侵案件。

▲陳姓男子打扮年輕，以星探為幌子誘騙少女。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

本案是他在2018年4月間，他在網路上假扮星探，釣到一名自台北來、懷有明星夢的小模小櫻（化名），到高雄試鏡。小櫻母親陪同前來，到高鐵站後，陳男謊稱試鏡地點在軍營，母親不能陪同，要求母親離開；母親返回台北前，要小櫻與阿姨的電話保持暢通，以免遭害。

陳男帶走小櫻後，隨即又說第二天才試鏡，先到他家過夜。到了陳男家中後，陳男半夜突然說小櫻的體溫似乎較高，可能不能試鏡，先拿出普拿疼讓小櫻服用。隔了幾小時，又說普拿疼沒用，換吃別的藥丸，給予小櫻白色藥丸（成分為F1unitrazepam【氟硝西泮】，俗稱FM2）。沒多久，陳男又進入房間與小櫻聊天，發現藥效逐間發揮，最後趁著小櫻要昏睡之際，陳男終於伸出狼爪。還好小櫻還有意識大叫「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」電話那頭的阿姨也突然大聲喝止，陳男才罷手，小櫻免於遭害。

一二審法院審理後，均將陳男判刑6月。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。此外，陳男出獄後又犯下多起性侵案件，2020年間他以星探為幌子誘騙未滿19歲鄭姓少女，猥褻得手後，少女試圖輕生但遭救回，陳男又以「乾爹」為名，將少女帶回家照顧，淪為性奴的少女最後在浴室輕生，檢方雖找到鄭女被性侵的自白，但因無其他客觀證據，將本案簽結。鄭女死後不到1月，陳男竟以思念女兒為由，2度企圖性侵少女未遂，今年3月間遭檢方再度提起公訴。

▼陳姓男子涉嫌尾隨少女性侵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）