台鐵勞資紅眼協商9小時　國定假日不上班行動沒喊停

▲交通部政務次長胡湘麟昨前往台鐵與工會協商。 （圖／記者李姿慧攝）



記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化爭議未解，勞資雙方昨(18日)下午3時在交通部及勞動部2次長主持下談判，針對安全、子法協商、資產配置和員工權益等4大議題，馬拉松協商超過9小時，至今(19日)凌晨才結束，雙方初步交換意見後仍待後續協商，工會表示，近期資方再不拿出務實態度面對工會訴求，國定假日不加班行動將持續進行。

為台鐵公司化議題，勞資昨(18日)再交手，交通部政務次長胡湘麟、勞動部政務次長王安邦昨下午3時與台鐵工會進行不公開會議，馬拉松協商超過9小時，紅眼爆肝挑燈夜戰至今凌晨才結束，據悉，與會者都希望能談出共識，王安邦更說「沒談完大家都不要回家」，勞資針對四大議題紅眼爆肝協商。

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台鐵企業工會今表示，該會議針對四大議題進行協商，分別是「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」進行討論與協商。

工會表示，有關「安全議題」部份，工會要求設置「安全委員會」，並制定「台鐵安全憲章」作為台鐵未來營運與行車之最高標準，以符合大眾對台鐵改革的期待，並拉高層級，確保台鐵未來行車安全，會中要求「安全委員會」需有基層員工參與，落實安全與執行。

至於「未來子法協商」議題，鐵路工會則要求必須由勞資雙方共同議定，並提出與台鐵安全、永續經營及員工權益相關子法，必須優先列為討論內容。

有關「公司資產配置」，台鐵工會表示，台鐵負債因配合政府政策所致，交通部希望設置償債基金，鐵路工會要求基金運作及償債後續應合理，另相關資產如車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。

針對「員工權益問題」，鐵路工會則要求交通部，需立即解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司薪資作為調整參考，留住人才避免流失，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。

台鐵企業工會強調，此次勞資協商僅為初步討論，鐵路工會再次要求資方，務必正視台鐵安全、永續經營、員工安定與保障、改善薪資結構等議題，近期內，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，鐵路工會目前推動之國定假日不加班活動將持續進行。

對此，台鐵局則表示，交通部、勞動部及台鐵局昨日(5/18)與臺灣鐵路工會進行公司化相關議題協商，主要針對營運安全、未來子法協商、公司資產配置及員工權益保障等四項議題深入討論，與工會的協商會議也已進行充分討論，後續將持續協商來凝聚共識，達成台鐵轉型改革的目標。