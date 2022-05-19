長輩沒打疫苗！他仍堅持喝喜酒、唱KTV　「4天後確診」1句話惹怒網

▲男友快篩出現兩條線。圖為示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，5月初時男友約她去參加好友的喜酒，礙於疫情嚴重她婉拒，也建議男友先不要去，因為男友爸媽年紀大了，且都有慢性病；最後男友單獨赴約，結束後還唱歌續攤，幾天後同桌的兩名賓客快篩陽性，男友過幾天後在家快篩也出現兩條線，兩人因此大吵一架。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，月初時男友詢問她14日要不要去喝喜酒，因為疫情嚴重她拒絕了，也勸男友不要去，「你爸媽都有慢性病，一個還沒打疫苗」。最後男友單獨赴約，結束後還唱歌續攤，15日晚上同桌的兩名賓客快篩陽性，當天男友就做快篩，結果為陰性，為了保險起見，原PO提議暫時不要見面。

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她也貼心詢問男友，家裡有沒有快篩、普拿疼，可以先備在家裡，卻被男友嫌棄「不要這麼緊張，沒病都被你搞出病」。沒想到18日男友在家快篩出現兩條線，但是身體沒有任何不舒服，「我就唸他，之前都不聽我的話」。男友也不甘示弱回嗆，對她感到心寒，「自私，還說什麼要互相扶持，白頭到老，是個屁！」

▲男友堅持參加好友的婚禮。（示意圖／視覺中國）

原PO聽完後更生氣，「當初我是不是叫你不要去，既然你敢去赴約就要有確診的心理準備，而且我禮拜一也問你有沒有準備藥品，我還被罵，覺得我在窮緊張，現在什麼時機，還去吃喜酒加唱歌喝酒」，雖然現在是與病毒共存，但高風險地區能不去就別去，「特別是家裡有慢性病，又沒打疫苗的人」。

貼文一出，網友都建議分手，「這種男人最可怕了，千錯萬錯都是別人的錯，換個有肩膀的吧」、「妳是對的，還幫他考慮到家人，妳值得更好的」、「這種的，還是放手，婚後真的會吵翻」、「不聽勸還惱羞成怒，直接分手算了」、「妳是對的！這種沒防疫觀念，到頭來還責怪別人，真的很不可以欸」。