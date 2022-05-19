屏東縣+2142！連兩日破2千　幼童疫苗5／25起校園開打

▲屏東縣今天新增2142例本土確診個案。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(19)日新增2142例本土確診個案；縣府表示，有關縣內5歲至17歲兒童及青少年接種BNT疫苗，將以5-11歲兒童基礎劑優先進行，並於5月25日起安排至各校施打，6月6日安排國、高中生追加劑接種疫苗作業，若未及於校園集中施打疫苗的學童，5至11歲兒童可至縣內兒童疫苗門診施打；12至17歲青少年可至合約醫療院所或衛生所施打，家長可帶孩童就近前往。

屏東縣內共計165校國小已在5月19日將接種須知及評估意願書發放給家長，縣府表示，家長有7天的考慮期，並於25日起安排至各校施打；國中及高中第三劑BNT追加劑，將於5月24日發放意願書，自6月6日起安排至各校施打，縣府籲請家長及學校詳閱疫苗接種禁忌與相關注意事項，關心注意學童接種後可能發生的反應。

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另為提升疫苗覆蓋率，縣府將於本週六(21日)上午8：30至11：30，在屏東火車站加開500劑莫德納疫苗隨到隨打，兒童年滿六歲以上即可施打，記得攜帶健保卡、小黃卡。65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3、4劑，都可以領500元禮券。

針對近日疫情確診數明顯上升，衛生局指出，5月8日起開始積極投藥治療，縣內輝瑞Paxlovid投藥率為2.48%、默沙東Molnupiravir投藥率為1.05%，均高於全國平均值1.39%、0.51%，並再次提醒民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。

衛生局統計截至5月19日，居家隔離現管人數3810人，今日解隔2425人；居家照護累計10929人，解除6422人，現管4507人。全縣部分班級暫停實體課程校數有103校257班。

2142名確診者鄉鎮區域分布：屏東市565案，潮州鎮118案，東港鎮174 案，恆春鎮65案，萬丹鄉144案，長治鄉77案，九如鄉52案，麟洛鄉30案，里港鄉56案，高樹鄉40案，鹽埔鄉73案，內埔鄉170案、萬巒鄉42案，竹田鄉28案，新埤鄉20案，枋寮鄉24案，新園鄉100案，崁頂鄉28案，林邊鄉24案，南州鄉17案，佳冬鄉30案，琉球鄉29案，滿州鄉16案，車城鄉12案，枋山鄉2案，三地門鄉34案，瑪家鄉34案，霧台鄉5案，泰武鄉44案，來義鄉34案，春日鄉16案，獅子鄉18案，牡丹鄉21案。