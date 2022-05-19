竹縣+2702！尖石後山新增採檢站　相關醫療資訊一次看

▲新竹縣今日新增2702確診案例，其中無症狀約站9成3。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(19日)公布新竹縣新增2702例新冠肺炎本土確診案例，12歲以下371人，65歲以上211人，多數為18-64歲青壯年，約佔74%，無症狀者有2526人，約佔93%。為服務偏鄉交通不便的民眾，竹縣衛生局今協調大安醫院前往尖石後山秀巒和玉峰兩村，開設公費PCR篩檢站，估計可服務550人。

2702例地區，分布為竹北市823例、竹東鎮444例、湖口鄉712例、新豐鄉251例、新埔鎮129例、關西鎮93例、芎林鄉47例、橫山鄉35例、寶山鄉65例、北埔鄉16例、峨眉鄉14例、尖石鄉48例、五峰鄉25例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離898人，居家照護11299人。

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▲社區篩檢站資訊。



一、竹縣篩檢資訊：

1、購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買實名制快篩試劑。



2、一般民眾自行快篩陽性可至合約採檢診所、5家醫院開設的防疫門診或社區篩檢站接受公費PCR採檢：



3、社區免費篩檢站：

每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外

每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外

每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

▲一般民眾快篩陽流程。

二、疫苗接種資訊：

1、自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)

2、各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

3、目前BNT疫苗尚未到貨，校園接種BNT疫苗將自5月25日起陸續規劃場次；兒童莫德納疫苗持續接種中，無法參加校園接種學童可前往6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

▲▼新竹縣醫療團隊今日進入尖石後山為偏鄉民眾進行PCR篩檢。

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