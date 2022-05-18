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國民黨突襲提名張善政選桃園　議長邱奕勝「退出黨內群組」

▲身兼國民黨桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝10日強調，對於選情樂觀以對，也籲請選民11日一定要投票。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議會議長邱奕勝18日晚間退出國民黨群組。（圖／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨中常會18日通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，事先未跟地方溝通，引起藍營基層熱議。桃園市議長邱奕勝中午才得知消息，一整天沒接電話，也沒出席中常會，還在當晚8點多退出國民黨所有群組，疑似不滿黨中央突襲空降張善政。

據了解，羅智強上午收到消息時，一度打電話跟邱奕勝查證，怎料邱自己也不知情，甚至不相信中央會作此決定。畢竟地方人士大多未聽聞此事，其他參選人也都已經開始緊鑼密鼓準備相關宣傳工作。

當天下午，國民黨中常會宣布徵召張善政參選桃園市長。不過，邱奕勝直到中午才接獲消息，因此人雖到了中央黨部，卻沒有進入中常會。期間傳出有與主席朱立倫溝通，但雙方似乎沒有共識。

▲▼國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

傍晚，邱奕勝陸續退出國民黨全部群組，引起地方人士熱議。有基層人士認為，黨中央說不要空降人馬，卻又突襲徵召張善政，完全沒和地方基層溝通，可以想見邱奕勝一定相當不滿，也嚴重打擊地方團結。

對此，羅智強也在臉書坦言「驚訝、錯愕，五味雜陳...」。他表示，人心是肉做的，他不想在此時故作雲淡風輕，而他現在需要的是好好思考、沉澱一段時間，大家不要為他難過，他會繼續堅持正確的道路，「心有點累，思考再報告」。

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