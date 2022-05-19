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萬美玲證實邱奕勝退群　盼朱立倫、張善政盡速彌平傷痕

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中常會18日提名前行政院長張善政參選桃園市長，而非原本在可能名單上的立委呂玉鈴、魯明哲、萬美玲及前台北市議員羅智強，讓相關人等錯愕，更傳出桃園市議長邱奕勝退出數個國民黨群組，表達不滿。對此，萬美玲19日證實邱奕勝退群，並表示黨中央推派人選前，應該跟邱多溝通。萬美玲也指這次選張善政，讓人心理上難免無法接受，這部分國民黨主席朱立倫及張善政到桃園後要盡速彌平。

▲國民黨立委萬美玲19日受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委萬美玲19日受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

針對國民黨中常會提名張善政參選桃園市長，萬美玲19日受訪時表示，不管是羅智強、呂玉鈴或魯明哲等，都是黨內優秀人才，大家表達意願後已開始行動，因此對於昨天黨內的徵召，心理上難免無法接受，且支持者也會有不同的聲音，這是朱立倫及張善政到桃園後要盡速彌平的。

萬美玲說，大家都知道，這仗不團結，年底選戰想都不用想，所以當務之急是怎麼樣盡速掌握最佳時間彌平這樣的傷痕或紛擾。

對於傳出邱奕勝因此動怒，退出國民黨多個群組，萬美玲回應，她自己跟邱奕勝有很多共同群組，18日有看到邱退群組，但不清楚其用意跟動作。萬美玲說，但邱奕勝在地方上是我們非常尊敬的好大哥，在地方經營多年，對這局也有自己的考量，黨中央要推派人下來的時候，是應該跟邱奕勝長多做溝通，畢竟邱是未來很重要的輔選力量。

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