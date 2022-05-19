　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

▲高血壓患者平時在家量血壓時，建議根據「722」原則，可了解自己的身體狀況，也是落實血壓管理的好方法。（圖／慈濟醫學中心提供）

高血壓患者平時在家量血壓時，建議根據「722」原則，可了解自己的身體狀況，也是落實血壓管理的好方法。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

每年五月十七日是世界高血壓日，世界高血壓聯盟訂定今年主題為「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」(Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer)，呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

根據2020年衛福部十大死因統計顯示，高血壓性疾病排名第七，與2019年相較，上升了一名，而高血壓也是進一步造成心臟疾病、腦血管疾病的重要危險因子；心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因的第2位、第四位及第七位，合計一年就有超過三點九萬人死亡，即每四點四人死亡中就有一人是死於高血壓直接或間接相關的三種疾病。

國民健康署也統計2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，二十歲以上民眾近三成不知道高血壓已悄無聲息地上身，對國人健康造成嚴重威脅。

花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師黃暉凱表示，高血壓患者平時在家量血壓時，建議根據「722」原則，「7」連續七天量測、「2」早上及睡前各測量一次、「2」每次測量兩遍，定期定時量測血壓，可了解自己的身體狀況，也是落實血壓管理的好方法。

醫師黃暉凱也提醒，養成良好的生活習慣也很重要，選用少油、少調味、少加工、多高纖、多蔬果的食品，搭配適量的運動、充足睡眠、拒菸檳酒等習慣，也能避免隱形殺手找上門。而除了正確量測血壓與落實健康生活型態外，高血壓的病友應配合遵循醫師的指示服藥，切勿擅自停藥、使用他人藥物或服用偏方，讓血壓得到妥善的控制，避免高血壓引起的相關併發症，為自己的健康加分。

另外，從飲食著手也能改善血壓，營養師林惠敏分享「得舒飲食（Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH） 」，透過攝取富含高鉀、高鈣、高鎂、高膳食纖維、低飽和脂肪酸的天然食物來控制血壓，像是全穀類佔主食的三分之二以上、每日五份以上蔬菜水果、每日兩杯低脂乳品或優酪乳、豆製品取代肉品，以及適量的堅果及選用植物油烹調等，都能有助於控制血壓。
 

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護
怕傳染妻兒不敢回家！　金鐘視帝「狼狽站家門口吃麵」
獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　錢和人他都要
快訊／三重騎士剎車自摔倒地　遭客運輾頭慘死
快訊／竹科大火驚傳大規模跳電　台電回應了
鄉民女神傻眼！　「不到1個月」二度確診
快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰估5月下旬
快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸！　目擊者驚：火勢非常大
台股重挫　「元大台灣50反1」早盤爆逾10萬張
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

台東婦深夜出門散步「忘了家在哪」　警查出身分送回

10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

台東戒治所推行綠色療癒　咖啡盆栽展現生命教育

台東單日增699例！機構群聚258感染　分流分艙持續監控

徵召張善政選桃園市長　邱奕勝火大了！退出國民黨所有群組

金包里慈護宮捐贈快篩劑　關懷金山區弱勢熱心公益

新北全國首創6項動保政策　寵物公園年底將達21座

新北雙溪區牡丹溪溪岸整治　榮獲大地工程技術創新獎

快訊／美女鄉代確診「像被火車撞到」　陳聿琦深夜開直播說明

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

桃園阿北心情不好搭車屏東散心　流落街頭暖警助返家

台東婦深夜出門散步「忘了家在哪」　警查出身分送回

10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

台東戒治所推行綠色療癒　咖啡盆栽展現生命教育

台東單日增699例！機構群聚258感染　分流分艙持續監控

徵召張善政選桃園市長　邱奕勝火大了！退出國民黨所有群組

金包里慈護宮捐贈快篩劑　關懷金山區弱勢熱心公益

新北全國首創6項動保政策　寵物公園年底將達21座

新北雙溪區牡丹溪溪岸整治　榮獲大地工程技術創新獎

快訊／美女鄉代確診「像被火車撞到」　陳聿琦深夜開直播說明

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多滿一送一

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

快訊／政院通過礦業法修正草案　刪霸王條款、業者得一次性補辦環評

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

老虎好慘！E-Rod僅投0.1局傷退　開季5週先發輪值全掛彩

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

徵召張善政參選桃園市長　邱奕勝退群

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

募款5天關帳　羅智強：捐款比想像踴躍

破除詐騙集團催收電費陷阱

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南女欠交通罰鍰近5萬元強制行政執行繳清

金包里慈護宮贈快篩劑　關懷金山弱勢民眾

桃園5/18、21日　再推免預約疫苗接種專案

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

遠離隱形殺手　準確量血壓牢記口訣「722」

新北首創6項動保政策　寵物公園年底達21座

酒駕害女友亡　台中渣男醫院落跑

更多熱門

相關新聞

基隆2歲童確診高燒亡　父淚喊：他一直都很堅持

基隆2歲童確診高燒亡　父淚喊：他一直都很堅持

日前基隆一名2歲的男童確診高燒42.4度，併發病毒性腦炎，家屬前往部立基隆醫院求助，卻苦於無小兒病床而無法轉院，最終轉至台北榮總但男童仍不幸身亡，引發於輿論高度關注。而男童的父親18日也現聲基隆市長參選人謝國樑的直播中，澄清男童並非在送醫途中不幸身亡，強調「他明明都還在奮鬥，一直都很堅持」。

雲林+841　累計6死最年輕20多歲

雲林+841　累計6死最年輕20多歲

基隆2歲童染疫亡　傷心父還原真相：都在等救治

基隆2歲童染疫亡　傷心父還原真相：都在等救治

即／台中增3死2人沒打疫苗　中重症+4人2插管

即／台中增3死2人沒打疫苗　中重症+4人2插管

分流收治原則加嚴！住院限「中重症」

分流收治原則加嚴！住院限「中重症」

關鍵字：

10大死亡原因準確量血壓牢記口訣722隱形殺手

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面