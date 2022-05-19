10大死亡原因佔3個！準確量血壓遠離隱形殺手　牢記口訣「722」

▲高血壓患者平時在家量血壓時，建議根據「722」原則，可了解自己的身體狀況，也是落實血壓管理的好方法。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

每年五月十七日是世界高血壓日，世界高血壓聯盟訂定今年主題為「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」(Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer)，呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

根據2020年衛福部十大死因統計顯示，高血壓性疾病排名第七，與2019年相較，上升了一名，而高血壓也是進一步造成心臟疾病、腦血管疾病的重要危險因子；心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因的第2位、第四位及第七位，合計一年就有超過三點九萬人死亡，即每四點四人死亡中就有一人是死於高血壓直接或間接相關的三種疾病。

國民健康署也統計2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，二十歲以上民眾近三成不知道高血壓已悄無聲息地上身，對國人健康造成嚴重威脅。

花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師黃暉凱表示，高血壓患者平時在家量血壓時，建議根據「722」原則，「7」連續七天量測、「2」早上及睡前各測量一次、「2」每次測量兩遍，定期定時量測血壓，可了解自己的身體狀況，也是落實血壓管理的好方法。

醫師黃暉凱也提醒，養成良好的生活習慣也很重要，選用少油、少調味、少加工、多高纖、多蔬果的食品，搭配適量的運動、充足睡眠、拒菸檳酒等習慣，也能避免隱形殺手找上門。而除了正確量測血壓與落實健康生活型態外，高血壓的病友應配合遵循醫師的指示服藥，切勿擅自停藥、使用他人藥物或服用偏方，讓血壓得到妥善的控制，避免高血壓引起的相關併發症，為自己的健康加分。

另外，從飲食著手也能改善血壓，營養師林惠敏分享「得舒飲食（Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH） 」，透過攝取富含高鉀、高鈣、高鎂、高膳食纖維、低飽和脂肪酸的天然食物來控制血壓，像是全穀類佔主食的三分之二以上、每日五份以上蔬菜水果、每日兩杯低脂乳品或優酪乳、豆製品取代肉品，以及適量的堅果及選用植物油烹調等，都能有助於控制血壓。

