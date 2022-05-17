快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　中重症+4...40多歲女心臟衰竭

▲台中市衛生局長曾梓展公布，今天台中再增3死，當中2人沒打過疫苗、另40多歲女確診心臟衰竭住進加護。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今(17)日本土確診新增6萬5794例，台中市本土個案新增4770例。台中市衛生局長曾梓展也公布，台中今天再傳出新增3人死亡，其中一名50多歲男子，有中風病史，也長期洗腎，因出現症狀入院，一度採檢陰性、二度採檢陽性，確診2天後死亡。另有一名40多歲中重症女性沒有接種過疫苗，確診後心臟衰竭住進加護病房。

曾梓展指出，50多歲死亡男子曾打過一劑疫苗，除了中風病史外，還有心臟病、糖尿病，且因病毒症長期洗腎中，也住在護理之家，因為發燒、呼吸喘被診斷肺炎住院，11日採檢陰性、12日採檢陽性確診，14日死亡。

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另外兩名死者則分別是80多歲男性及70多歲女性，共通點都是沒有打任何疫苗，且有慢性病史，包括糖尿病、高血壓等，當中70多歲女性因虛弱、喉嚨痛、有痰送醫住院，12日採檢確診，14日死亡，死因為呼吸衰竭、敗血性休克及腎臟損傷等。

除了死亡案例，台中也有4人中重症住進加護病房，有2人插管，其中一名40多歲女性，沒有接種疫苗，有心臟血管病史、躁鬱症、慢性腎功能不全等，16日確診就因X光異常，且有心臟衰竭跡象，被安排住進加護病房，目前仍在救治中。