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基隆2歲童確診高燒「等待救治亡」　父淚喊：他一直堅持奮鬥

▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆一名2歲男童確診後高燒42.4度，併發病毒性腦炎身亡。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

日前基隆一名2歲的男童確診高燒42.4度，併發病毒性腦炎，家屬前往部立基隆醫院求助，卻苦於無小兒病床而無法轉院，最終轉至台北榮總但男童仍不幸身亡，引發於輿論高度關注。而男童的父親18日也現聲基隆市長參選人謝國樑的直播中，澄清男童並非在送醫途中不幸身亡，強調「他明明都還在奮鬥，一直都很堅持」。

男童父親還原整起事發經過指出，有媒體報導表示孩子因患有慢性病，有可能是導致此次間接或直接染疫死亡的原因，但他反駁該項說法，表示「我的孩子很健康，他沒有慢性病」。

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他表示，男童第一時間出現高燒症狀時，就已由家人盡速開車將孩子送往部基救治，並非是新聞所述「搭救護車」前去，且孩子出現高燒症狀後，便開始出現熱痙攣情形，部基收治後也給予孩子基本的氧氣、點滴和塞劑，同時持續監測血氧情形，但男童的高燒症狀並未好轉，一直都沒有低於38.5度，都是處於高燒的狀態。

他見男童有可能要住院，就將男童交由老婆照顧，自己先改回家拿一些基本物品再回來，但老婆卻和他說，男童除高燒與抽蓄症狀外，還有嘔吐情形，抽蓄症狀也一直都在發生，讓他們相當擔心，但向護理師反應，護理師也只能給予抗抽蓄藥物，便再無進一步處置。

他說，「過程中我們就是一直在等，等的時間真的太長了」，部基雖然有聯絡醫生，但好像一直無法和小兒科醫師連絡上，且兒子的症狀有加劇現象，應該能馬上判斷病況，不知道醫護人員是否有其他考量，讓他忍不住悲喊「怎麼會搞到這樣？」。

他透露，兒子症狀加劇後，他們也陸續向幾間醫院詢問是否有小兒專科病房可以收治，但卻被院方以要由醫院和醫院作對接為由婉拒，無法自行帶兒子轉院，後續再和部基表明是否可以自行離院進一步轉院，卻又遭到部基拒絕，表示「如果家屬在自行轉院過程中有發生意外，部基必須負責」。

他透露，他們也有問醫生能不能提早先過去？能不能先做治療？不管在急診室也好，哪裡都好，就先做治療？但卻被醫生拒絕，不確定是否有什麼其他的因素考量。

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