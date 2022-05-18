LIVE／本土爆8萬例「新北+27230」　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增8萬5310例個案與46例境外移入。本土個案中，新北增2萬7230例最多，台北增1萬2069例，其餘破五千例縣市分別為桃園9658例、高雄6805、台中6770例。新北市長侯友宜將於15時召開防疫記者會，說明防疫最新進度。

侯友宜今上午在市政會議呼籲讓全民適用快篩陽等於確診，可讓民眾快速透過基層診所經醫師判斷給藥，省去民眾再排隊PCR的時間，把握黃金醫治時間。會議中，侯市長也肯定動保處近年作為，尤其在保護動物尊重生命「做得細膩到位，以同理心、專業發揮所長」。

中央宣布從今天起，65歲以上民眾快篩陽等於確診，可就近到醫療院所請醫師判斷、評估給藥。侯友宜說，不是只有65歲以上民眾需要，相信全台灣民眾都需要，目前新北市快篩陽經PCR的確診率已達97.04%，快篩陽後若需要就立即給藥，可減緩治療等待時間，這是讓民眾安心的方式。

侯友宜指出，很多人生病會找家庭醫師或社區診所，這部分（快篩陽等於確診）如果做得起來，大醫院就能守住中重症。儘管社會上有不同聲音，中央也有不同看法，新北市城鄉差距大，如同台灣縮影，新北市即使醫療量能有限也願意帶頭做，「一定會勇敢去承擔去扛起責任」。