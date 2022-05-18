「用政治口水消費疫情」　林鶴明：雙北狂轟中央「會被看破手腳」

▲林鶴明。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

面對這波本土疫情，雙北把砲口對準中央，民進黨副秘書長林鶴明18日接受訪問時表示，如果真有事情，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都有管道，誰敢不接他們電話，但如果是政治口水要表演，那他們就去表演。他認為，政治人物要用疫情消費政治會被看破手腳。

資深媒體人王時齊在訪問時表示，近來外界認為雙北用政治角度在攻擊中央，侯友宜被嘲諷是「中央處理器」，只要遇到事情就砲轟中央，中央該負責幫雙北解決問題。

對此，林鶴明說，執政當然概括承受，不會因為是哪一個政黨就不跟誰合作，上週末指揮中心跟各縣市政府開防疫會議，有實際需求就提出、去處理，如果真有事情都有管道跟空間，侯友宜也有管道可以溝通，誰敢不接他電話，但如果是政治口水要表演，那就去表演。

林鶴明表示，如果只是把問題丟給中央，好比大型篩檢站，那中央就來處理，榮總就開下去，「政治口水得不了什麼分數啦」。

總統府發言人張惇涵也說，我們是一個團隊，中央、地方都是團隊，現在疫情嚴峻，台灣政治疫情滿嚴重的，人民希望看到的，好比中正紀念堂就是中央、地方一起做，人民才可以得到便利，很多醫生、護士朋友不會想聽到任何政治人物的口水，大家求的是整個隊伍的勝利。

對於衛福部長陳時中近來被雙北砲轟，林鶴明說，以柯文哲的邏輯，他說自己是台灣政治圈八點檔演最久的，但陳時中不是演八點檔，他是在防疫，他還在風口浪尖上，他很有能力處理問題，社會對他社會信任度，如果沒有這團隊，2020年到現在吵這些都沒有意義。

林鶴明說，台灣人民還是知道的，還可以正常生活，這是有人付出的，陳時中有信任度，「台灣人知道有做事的是哪些人，哪些人出一張嘴，如果他出一張嘴他不可能還是指揮官，大家知道他在處理事情」。

林鶴明說，柯文哲說大家打他，他越打越紅，同樣的柯文哲打別人，別人也會越來越紅，我們不可能跟病毒合作，政治可以合作，很多事情中央地方需要一起解決，所以剛剛講大型篩檢站，中央跟地方溝通，兩天內就可以開出來。

「我覺得政治人物要用疫情消費政治會被看破手腳。」林鶴明說，很多立委公職都染疫，得病這件事不是開玩笑講一講，最後關頭九局下半，沒有同理心，講話都是政治消費的，那大家都會看破手腳。