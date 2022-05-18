　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用政治口水消費疫情？雙北狂轟中央　林鶴明：會被看破手腳

▲▼林鶴明、卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲林鶴明。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

面對這波本土疫情，雙北把砲口對準中央，民進黨副秘書長林鶴明18日接受訪問時表示，如果真有事情，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都有管道，誰敢不接他們電話，但如果是政治口水要表演，那他們就去表演。他認為，政治人物要用疫情消費政治會被看破手腳。

資深媒體人王時齊在訪問時表示，近來外界認為雙北用政治角度在攻擊中央，侯友宜被嘲諷是「中央處理器」，只要遇到事情就砲轟中央，中央該負責幫雙北解決問題。

對此，林鶴明說，執政當然概括承受，不會因為是哪一個政黨就不跟誰合作，上週末指揮中心跟各縣市政府開防疫會議，有實際需求就提出、去處理，如果真有事情都有管道跟空間，侯友宜也有管道可以溝通，誰敢不接他電話，但如果是政治口水要表演，那就去表演。

林鶴明表示，如果只是把問題丟給中央，好比大型篩檢站，那中央就來處理，榮總就開下去，「政治口水得不了什麼分數啦」。

總統府發言人張惇涵也說，我們是一個團隊，中央、地方都是團隊，現在疫情嚴峻，台灣政治疫情滿嚴重的，人民希望看到的，好比中正紀念堂就是中央、地方一起做，人民才可以得到便利，很多醫生、護士朋友不會想聽到任何政治人物的口水，大家求的是整個隊伍的勝利。

對於衛福部長陳時中近來被雙北砲轟，林鶴明說，以柯文哲的邏輯，他說自己是台灣政治圈八點檔演最久的，但陳時中不是演八點檔，他是在防疫，他還在風口浪尖上，他很有能力處理問題，社會對他社會信任度，如果沒有這團隊，2020年到現在吵這些都沒有意義。

林鶴明說，台灣人民還是知道的，還可以正常生活，這是有人付出的，陳時中有信任度，「台灣人知道有做事的是哪些人，哪些人出一張嘴，如果他出一張嘴他不可能還是指揮官，大家知道他在處理事情」。

林鶴明說，柯文哲說大家打他，他越打越紅，同樣的柯文哲打別人，別人也會越來越紅，我們不可能跟病毒合作，政治可以合作，很多事情中央地方需要一起解決，所以剛剛講大型篩檢站，中央跟地方溝通，兩天內就可以開出來。

「我覺得政治人物要用疫情消費政治會被看破手腳。」林鶴明說，很多立委公職都染疫，得病這件事不是開玩笑講一講，最後關頭九局下半，沒有同理心，講話都是政治消費的，那大家都會看破手腳。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
疫情在上升階段　羅一鈞：未來1週達高峰
確診5位數極速攀升「舉國慌亂」！　他曝2點超樂觀：不是沒理由
「沒有確診」全家烏龍居隔10天　醫院認錯願賠償
快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　親揭背後原因
確診暴增3成破8.5萬「中南部上升」　陳時中：還沒到頂端
快訊／芬蘭、瑞典正式遞交「加入北約」申請書
小黃窄巷硬擋救護車！　警察猛拍窗還不動
90歲洗腎嬤確診淋雨苦等13hrs　院方回應了
快訊／金曲獎入圍完整名單公布
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情全國慌的莫名其妙？ 　沈富雄分析關鍵數據：台灣還是防疫模範生

LIVE／本土爆8萬例「新北+27230」　侯友宜最新說明

「用政治口水消費疫情」　林鶴明：雙北狂轟中央「會被看破手腳」

疫情高峰將至！蔣萬安3問指揮中心：各種亂象突顯沒做好準備

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

藍徵召張善政選桃園　鄭運鵬稱「祝福」又酸：國民黨必敗無疑

快訊／張善政出戰桃園心聲曝　打造「微笑桃園」：為子孫拒絕習慣無奈

衛福部防疫人員訴苦「好想回家」　每天都買高鐵票得抓空擋返鄉

周志浩凌晨1、2點還在回傳資料　張惇涵：9局下大家一起當守護神

他敢對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　張惇涵還原爭執過程

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

疫情全國慌的莫名其妙？ 　沈富雄分析關鍵數據：台灣還是防疫模範生

LIVE／本土爆8萬例「新北+27230」　侯友宜最新說明

「用政治口水消費疫情」　林鶴明：雙北狂轟中央「會被看破手腳」

疫情高峰將至！蔣萬安3問指揮中心：各種亂象突顯沒做好準備

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

藍徵召張善政選桃園　鄭運鵬稱「祝福」又酸：國民黨必敗無疑

快訊／張善政出戰桃園心聲曝　打造「微笑桃園」：為子孫拒絕習慣無奈

衛福部防疫人員訴苦「好想回家」　每天都買高鐵票得抓空擋返鄉

周志浩凌晨1、2點還在回傳資料　張惇涵：9局下大家一起當守護神

他敢對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　張惇涵還原爭執過程

高雄警界又出包！小隊長開警車肇事逃逸　林園分局至今未處分

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

拜登訪韓將前往三星半導體廠　會晤尹錫悅達90分鐘　強化美韓合作

金曲33／Faye首度角逐歌后激動哭了！　將PK魏如萱搶獎

同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

採檢陽性率66.7%　羅一鈞：疫情在上升階段「未來1週達高峰」

台中男搭車南下新開營區教召　糟糕錢不夠...好心警載他去

早上8點就營業！草屯綠意盎然老宅咖啡廳　必喝「倒吃甘蔗」超特別

「瘋狗」比佛利招募詹皇到灰狼　力挺哈登拿頂薪

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

政治熱門新聞

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠

快訊／羅智強出局　國民黨今擬徵召張善政出戰桃園市長

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

退將夫人「特權探病」飆罵護理師15分鐘　馮世寬怒轟TMD：真不像話

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

哪裡拿得到「公費清冠一號」？　北市領藥方式總整理

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

林為洲諷刺富邦「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

有症狀先別急！快篩陽再做PCR　就醫4方式一次看

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

加熱菸健康風險評估　學者：可先參考歐盟、英國、紐西蘭作法

美CDC列台為「高風險等級」　她轟蔡英文：防疫全球倒數第一

更多熱門

相關新聞

LIVE／本土爆8萬例「新北+27230」　侯友宜最新說明

LIVE／本土爆8萬例「新北+27230」　侯友宜最新說明

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增8萬5310例個案與46例境外移入。本土個案中，新北增2萬7230例最多，台北增1萬2069例，其餘破五千例縣市分別為桃園9658例、高雄6805、台中6770例。新北市長侯友宜將於15時召開防疫記者會，說明防疫最新進度。

窄巷擋救護車42秒　淡定運將挨罰3600

窄巷擋救護車42秒　淡定運將挨罰3600

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

轟王必勝不要高高在上　侯友宜再喊：第一線應感受醫護辛苦

轟王必勝不要高高在上　侯友宜再喊：第一線應感受醫護辛苦

關鍵字：

侯友宜新北柯文哲台北

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面