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朱、馬、韓聯手佈局！　國民黨徵召張善政「關鍵原因」曝

▲▼ 10 ： 00「青年造台灣，台灣拼未來」以及「民進黨優秀十大青年大比拼！」記者會，由副總統候選人張善政、勞動組召集人成之約、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之出席，會後由競辦回覆相關議題 。（圖／記者張一中攝）

▲前行政院長張善政 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（18）日下午中常會上徵召前行政院長、智庫副董事長張善政出馬角逐桃園市長。桃園地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，訴求桃園新國門的發展，向南串連楊文科，向北結合侯友宜、蔣萬安，也代表年底國民黨主軸將走回中間路線。

地方民代表示，不管是哪一個政黨，最近在桃園的討論都好像只是權力的角逐，很少有認真看待桃園的需求和桃園的發展，站在市民的立場想，這次提名方向做對了，接下來會有新的策略高度。

該人士強調，現在的聲量文化，創造了許多候選人都炒短線，被聲量帶著跑的結果，往往出線的候選人，在提名的那一刻就是他的高峰了。回歸基本面，看看候選人的本質和城市的需要，其實才是選舉的初衷，不是嗎？

黨內人士提醒，桃園市長的人選討論應該回應桃園發展的需要，桃園市正在高速的發展，未來的引擎聚焦航空城、鐵路地下化、捷運建設、亞洲矽谷，提出台灣國門發展的可能願景。

以此，朱立倫在思考桃園這一局，身為桃園前縣長對故鄉的期待，在於人選的國際視野、理工土木專業背景，要能回應桃園市民需要，帶領桃園發展，「以政策取代政治考量」，是張善政出線的關鍵原因。

該人士強調，面對民進黨來勢洶洶，準備派出全國知名度的陳時中或徐國勇，國民黨也有必要拉高層次來思考，張善政一路從科技部長當到行政院長，又是康乃爾大學土木博士背景，其科技數位的扎實產官學經驗，對戰民進黨的任一人選，格局有過之而無不及。

該人士談及張善政與桃園的連結，他強調張當時候在宏碁電腦桃園渴望園區工作超過10年，對桃園在地有一份感情，再加上專業治理的背景，「桃園值得最好的市長跟未來。」

地方輔選人士提到，桃園有偏向藍營的選區，包括龜山、八德、中壢，也有都會型跟綠營根基深厚的桃園區、新屋、觀音。地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，訴求桃園新國門的發展，向南串連楊文科，向北結合侯友宜、蔣萬安，也代表年底國民黨主軸將走回中間路線。

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