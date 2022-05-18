快訊／張善政出戰桃園心聲曝　打造「微笑桃園」：為子孫拒絕習慣無奈

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨桃園市長提名殺出程咬金，將由馬政府最後一任行政院長張善政出戰，跌破眾人眼鏡。張善政今（18日）下午2時許表示，他要用畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拼一次！桃園只需一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能。

張善政也透露要實現「微笑桃園」，希望桃園鄉親想到桃園的家，就湧起一絲微笑，且不論老少青壯，只要來到桃園，都能安身立命、都能實現人生理想。

張善政表示自己在龍潭渴望園區曾經工作12年，深信走到第一線，對民眾表達他真實的理念，實際帶給民眾福祉，這是他對這塊土地最深厚的敬意，也是他此生最誠摯的初衷。「今天許下對桃園鄉親的承諾，我必全力以赴，無怨無悔。」

張善政臉書全文如下：

日前國民黨朱立倫主席對我表達希望徵召我投入桃園市長選舉的意思。

輾轉深思後，我決意投入桃園市長選戰，我願意用我此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個我們原本就應該享有的美好未來。

工程專業、科技專業出身的我，卸下行政院長一職之後，持續投入從事科普教育的善科基金會，週末定期在壽豐務農。我低頭親近土地，但從未忘記我們國家目前遭遇的瓶頸和危機。

過去這兩年多疫情肆虐，先是缺口罩、繼而沒疫苗，現在缺快篩。藥房門口長長的隊伍，口罩遮不住民眾殷切盼望能買到、擔心買不到的表情。

政府的防疫特別預算一再加碼，但是民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長。我們這幾年一直活在政府大內宣的吹噓之下，而我們只能一步步的看著我們的家園體質日漸衰弱。

為了我們的發展、為了子孫的幸福，我們絕不能習慣於無奈。我要用我畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拼一次！而且，這一次，我要從地方出發，站在國家願景的高度，用盡我行政的經驗，落實到桃園的市政擘畫，體現給桃園市民更美好的未來。

為什麼是桃園？桃園不僅是國家的大門、也是最年輕的希望、更是台灣發展的心臟。桃園好，台灣就好；桃園微笑，台灣就微笑。

我在龍潭渴望園區曾經工作12年。2012年我擔任行政院科技政務委員後，我用高速無線網路，把復興鄉當成照顧偏鄉遠距醫療的實驗基地。桃園是全國最大工業縣市，近年移入許多年輕人口，科技發展前途無量。桃園只需要一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能，自然而然的成為一個最國際化的都市、最宜居的家園。

我希望讓中華民國的國門之都，能夠更亮麗耀眼，讓桃園的科技內涵揚名國際。我更希望桃園鄉親想到桃園的家，就湧起一絲微笑：「微笑桃園」！

不論老少青壯，只要來到桃園，都能安身立命、都能實現人生理想。這就是我要實現的「微笑桃園」。

關心善科基金會的朋友不用擔心，公益的科普教育與選舉並不相斥，我在善科基金會例行的「善哥聊天室」和其他活動不會終止，也請朋友們繼續關注、支持。

我深信，走到第一線，對民眾表達我真實的理念，實際帶給民眾福祉，這是我對這塊土地最深厚的敬意，也是我此生最誠摯的初衷。今天許下對桃園鄉親的承諾，我必全力以赴，無怨無悔。