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藍徵召張善政選桃園　鄭運鵬稱「祝福」又酸：國民黨必敗無疑

▲▼立法院 民進黨團記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，國民黨18日下午中常會徵召行政院前院長、智庫副董事長張善政出馬角逐桃園市長。對此，被視為代表民進黨參選桃園市長的潛在人選、立委鄭運鵬說，國民黨對於提名人選說詞反覆矛盾，顯示還是認為桃園版圖永遠藍大於綠，這種態度年底「必敗無疑」，並直言張善政、桃園市長鄭文燦和自己都出身理工背景，可為桃園帶來進步，樂觀其成年底會是君子之爭。

鄭運鵬今天下午受訪說，他觀察國民黨這幾個月對桃園市長提名的「喜劇」，顯然他們是嘴巴有信心，其實心裡很擔心，這幾年桃園市長鄭文燦市政做得很好，滿意度很高，國民黨所分析需要張善政來規劃的桃園鐵路地下化、機場捷運通車、未來捷運建設、亞洲矽谷、航空城開發，這些改變，都是鄭文燦與總統蔡英文的政績，不是國民黨，也不是前縣長朱立倫的成績。

鄭運鵬直言，今天傳出國民黨要徵召張善政，表示國民黨內部對於現在在地或空降的人選都很不滿意，「各黨每位參選人都有強項弱點，抱怨羅智強是空降，但是張善政院長也不是在地」，所以國民黨對黨內同志的說詞反覆矛盾，顯然國民黨對現在桃園的認識還是傳統的刻板印象，認為桃園選區版圖永遠藍大於綠，隨便講個理由選民都會買單，這樣的態度看桃園，他認為國民黨年底必敗無疑。

鄭運鵬說，如果國民黨主席朱立倫真的提名張善政參選，理由也是強調需要提名理工背景的政治人物參選桃園市長，這表示鄭文燦是台大電機、他自己是台大土木，朱立倫應該也認為鄭文燦和他已經為桃園帶來進步；鄭說，不管張善政如何決定，都祝福學長，如果確定參選，也樂觀其成年底會是君子之爭。

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