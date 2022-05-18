北市「高中以下23日起遠距一週」　侯友宜：新北授權各校決定

記者崔至雲／台北報導

新冠疫情持續升溫，台北市長柯文哲稍早宣布，台北市不分公私立的國小、國中與高中職，自5月23日起至5月27日全面線上上課。對此，市長侯友宜今（18日）重申，新北市仍授權由學校及教育局精準判斷高、低風險，做出線上、實體或分流上課以及基本照護的方式來面對疫情，並隨時面對疫情做好滾動快速調整。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增8萬5310例個案與46例境外移入。台北市政府18日下午召開防疫記者會，針對校園防疫部分，柯文哲說明，避免班上學生輪流確診，一下上課、一下停課的狀況，加上現在已進入期末，在高峰前進一步加強防疫作為，台北市從5月23日起至5月27日進行全面線上上課。

至於新北市部分，侯友宜今日於記者會中提到，新北市其實就像台灣一樣，有都會、有城鄉，在面對防疫的過程中採取高風險、低風險判斷，並由教育局指導、由校長當指揮官，學校老師、護理、行政同仁一起來防疫，希望可以讓學生繼續學習。

▲新北市授權學校因地制宜、落實風險評估，視需求暫停實體課程。（圖／新北市教育局提供）

侯友宜補充，教育局現在充分的與家長溝通，未來將彈性授權各校，持續實體、線上、分流的教學，以及基本的居家照護，學校將與家長並肩作戰，一起面對疫情。

教育局也說表示，新北考量偏鄉特性需求、弱勢學生照顧及學校運作需求。況且每個家庭狀況不同，雙薪家庭通常不希望停止到校上課，但可照顧孩子的家庭，例如家庭主婦（夫）或三代同堂家庭，卻希望改為居家線上教學。經過昨(17)日召開防疫會議蒐集校長、教師及家長團體意見，考量疫情、家長照顧及學生學習等問題，透過充分討論達成共識，以多元彈性方式授權學校因地制宜處理，給予學校更大空間，符合現場需求。



