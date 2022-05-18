柯文哲昨稱「雙北停課要一致」今變調　北市：最後結果差距不大

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲18日宣布，台北市中小學於5月23日起至5月27日全面進行遠距教學，其中國九、高三生從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天；但新北市則授權學校因校制宜。針對雙北作法不一致，台北市副市長蔡炳坤說明，新北市城鄉差距較大，要考慮到不同區需求，因此授權各校自己決定，但最後結果差距不大。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，針對校園防疫部分，柯文哲指出，台北市下週國小、國中、高中實施遠距教學，有需要到學校來就來，考試還是可以返校實體辦理，5月23日至5月27日進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。」國九、高三生部分，從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，有需要回到學校再回來。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）

由於柯文哲17日才稱「雙北要一致」，結果18日就做出與新北市不同的決定，蔡炳坤說明，北市教育局這幾天不只跟新北市、教育部討論，還有與家長團體、學校做非常充分討論，因此做出此決定。

蔡炳坤提及，新北市雖然沒有全面性遠距教學，但授權各校自行決定，「其實最後的結果差距不大。」因為新北市城鄉差距大且幅員廣闊，所以要考慮到不同區域需求；而台北市較於都會型，所以做了全面規定，也留給各校彈性作法，「最後結果差距不大。」

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）