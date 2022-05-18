快訊／高雄高中以下暫停實體課程　學校幼兒園「這三天」全面遠距

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日新增6714例本土個案，市府召開防疫記者會說明疫情狀況，教育局長謝文斌也宣布，高雄市學校、幼兒園、補習班將採行部分日遠距教學；而國小至暑假前也可採線上學習，起始日由各校自主決定。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所有48例，密切接觸者5179例(同住親友2144例、餐飲娛樂804例、職場環境1701例、高風險區域530例)，居隔期間陰轉陽個1081例，新案疫調中有254例。

教育局長謝文斌表示，針對短期疫情上升，高雄市決定採行遠距教學，高中以下學校、幼兒園、補習班、課照中心暫停實體課程，改採線上教學。

學校、幼兒園部分，5月23至25日全面遠距教學；補習班自5月21日至5月25日採遠距教學，希望透過高強度遠距教學，抑制疫情發展，若家長無法照顧孩子，學校、幼兒園、課照中心仍需提供基本照顧服務。

國、高中部分，昨（17）已宣布在暑假前得採居家線上學習，今天再針對國小部分也納入，也就是說高中、國中、國小在暑假前都得採行居家線上學習，由各校防疫小組會議決議進行線上教學，起始日期由學校自主決定。

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