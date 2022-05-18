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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

居隔單呢？　新北揭中央「多處漏洞」：衛生所一週報警7次

記者徐政璿／台北報導

本土確診數遽增，各地確診者或接觸者居隔單塞車的狀況頻傳。新北市衛生局今（18）日揭露中央「法定傳染病系統」及「Trace」系統漏洞，導致民眾不滿收不到居隔單，甚至衝進辦公室指名要找承辦人，衛生所擔心有進一步衝突，只好報警請警察局同仁到場協助處理，以永和區衛生所為例，近一周報警次數達6至7次。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新北市衛生局表示，依照現行制度，確診者必須到中央「確診個案自主回報疫調系統」如實填報個人及同住家人接觸者的資料，系統才會把資料分別匯入「法定傳染病系統」及「Trace」系統，自動觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾，不過只要資料輸入不完整，就無法自動觸發，因此約有3成左右沒有觸發成功，民眾收不到。

此外，5月17日前「自主回報疫調系統」是採一次性連結，填寫完資料送出後就無法修改，部分民眾發現漏填或填錯，便要求衛生所協助修改或增加接觸者，甚至有民眾拿著10個不同地址的家人健保卡要求衛生所協助追加新增同住家人為接觸者，形成困擾。

即便收到電子居隔單，但居隔單上顯示的居隔日期錯誤比例非常高，例如有民眾前後收到5份隔離通知單，5份的日期都不一樣；還有同一家人填寫的的最後接觸日一樣，但每個人收到的居隔單隔離日期都不一樣，導致民眾紛紛湧向各地衛生所要求重新補發，民眾抱怨、第一線人員忙翻天。

衛生局表示，新北公衛防疫人員全心全力為民服務，關於中央系統問題也都陸續反應給中央以便加速優化改善，希望中央系統能儘速全面以數位化處理發送取代人工作業，才能及時滿足大量確診及居隔民眾的需求，而現階段仍必須請民眾體諒，保持理性耐心等候，新北第一線人員會全力以赴。

同時提醒民眾，中央公布5月17日起自主回報疫調系統已經新增選項，民眾若不小心勾選錯誤，在24小時內到原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改，不過只能編輯一次，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

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