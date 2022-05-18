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大陸 大陸焦點 特派現場

他「保麗龍自製小船」逃離上海！樹枝當漿划回老家　路人勸阻無效

記者鄭思楠／綜合報導

上海封城將近2個月，16日開始分階段復商復市，部分聯外交通陸續開放，據統計，近2天約有1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海。16日，一名男子被拍到，用保麗龍自製成「竹筏」，把樹枝當「船槳」，一人一狗欲從上海走水路，準備划回江西老家。

微博網友「科技剛子」爆料稱，「男子自製竹筏欲從上海划回江西老家，用簡易的樹枝做船槳，看上去十分危險！」

網友拍攝畫面顯示，一名身穿黑色西服的男子，乘坐用保麗龍自製成的一個簡陋小船，把樹枝當「船槳」，船上塞滿衣物和行李，旁邊還有一隻黑色的小狗陪伴，就這樣在水面漂著。

▲▼ 他保麗龍自製小船逃離上海 。（圖／翻攝自微博）

▲男子自製保麗龍，從水路離開上海。（圖／翻攝自影片）

拍攝影片的人大聲勸說，「你這樣不安全趕緊上來，這個船隨時都有可能散架，你連個救生衣都沒有，掉下去很危險。」對於他人的勸說，中年男子並沒有理會，而是回答，「散掉我就游泳啊！」說完，他就沒理權說直接划走。

對此，許多網友傻眼驚呼，「歸心似箭，但凡上海有一絲溫暖誰會冒險逃離？！」、「是什麼讓他『艇』而走險」、「這個視頻應該載入史冊！」、「如果是真的，對你傷害性極大，對上海侮辱性極強」。但也有網友質疑是擺拍，「這個如果是擺拍博眼球的話，警方要不要調查一下」、「感覺是為了博眼球，還有拍攝者，炒作這個為了啥」。

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逃離上海划船

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