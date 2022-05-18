千金藤價格暴漲2至6倍　陸新冠藥獲專利指能「抑制冠狀病毒」遭瘋炒

▲中草藥千金藤。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸科學家近日研究的新冠治療新藥獲得國家發明專利授權，說明書顯示，10μM（微摩爾/升）的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15393倍。這則資訊讓千金藤在短短4天價格暴漲2至6倍，有不少民眾詢問買回家煮水喝的管道，甚至使部分中藥類上市公司股票飆漲數天，隨著藥企紛紛「自清」股價才回落正常。

《中新網》報導，專利發明人北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，從目前的研究數據看，該藥物抑制新冠病毒的能力在所有人類發現的新冠病毒抑製劑中排名靠前。這並不是千金藤素第一次因超強抗新冠病毒活性出現在大眾視野。早在2020年2月，千金藤素就被童貽剛團隊發現對抑制新冠病毒有效。

大陸康美中藥網相關人士指出，近期中藥材千金藤價格出現較大漲幅，市場價格從10元／公斤漲至25元／公斤以上，部分藥商報價更是高達65元/公斤。

安徽亳州一家藥材銷售企業的相關負責人昨（17）日表示，13日時，千金藤零售價格最高也就60元（人民幣，下同）／公斤，17日大貨（100公斤起）已經賣到110元／公斤，零售達到160元／公斤，「很多老客戶最近也在詢問千金藤，有人是要買回家煮水喝、有藥廠要做提取，包括一些診所醫院也都在求購千金藤。」

公開資訊顯示，千金藤為傳統中藥，屬於防己科、千金藤屬植物。千金藤素是從千金藤屬頭花千金藤、地不容的塊莖或藤莖中分離提取的生物鹼，是中草藥的有效成分，目前已被批准用於多種疾病治療。

此前，千金藤素多用於鎮痛藥、白血球增生藥，能促進骨髓組織增生，具有抗腫瘤、抗瘧疾、抑菌、調節功能等作用。

5月13日起，大陸部分中藥類上市公司股票開始「起飛」，千金藥業、生物谷等出現漲停，雲南白藥大漲，直至16日，中藥類企業股價出現集體暴漲，生物谷、千金藥業、優寧維、大理藥業、步長制藥（製藥）、華北制藥（製藥）等上演漲停潮。

面對股價飆漲，千金藥業、華北制藥、步長制藥等上市公司由於未與「千金藤」有直接關聯，因此先後發出澄清公告，部分上市公司也通過互動平台回應相關問題，讓一度瘋漲的價格回落。

疫情下，面對外界對「千金藤」出現的預期心理，童貽剛強調，「我也希望這個藥盡快完成動物實驗和臨床研究，但最主要的問題是國內還沒有這個藥，所以得先把這個藥造出來。」