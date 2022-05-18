「逃離上海」排隊人潮看不到頭！　警方：通行證僅6小時內有效

▲上海湧現逃離潮 。（圖／車站翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市近日疫情趨緩，18日通報新增855例確診者加無症狀感染者。雖然仍未完全解禁，但16日分階段復商復市後，部分聯外交通陸續開放。解封首日有大量民眾趕往車站打算離開，排隊人潮一度長達數公里。對此，上海警方指出，若有需要離開上海的人員可以申請，審核後會出具離滬證明，但僅在6個小時內有效。

據《澎湃新聞》報導，上海交警發布公告指出，根據疫情防控「防外溢」要求，在滬人員原則上「非必要不離滬」。對有工作、學習、生活等確需駕駛機動車離滬的人員，在符合疫情防控規定的前提下，可向有關單位提出申請。

所謂有關單位，指的是居委會、村委會、學校、企事業單位，而審核方則是街鎮、學校、市級區級行業主管部門等。這些單位審核後，出具離滬證明，相關人員憑離滬證明駕駛機動車離滬，點對點前往外省市目的地。

公告強調，離滬證明自申報的出發之時起，6小時內有效。同時，嚴禁藏匿夾帶無憑證人員、非法營運等違法違規行為，一經發現，依法處置違法違規行為。

據《澎湃新聞》報導，上海市政府宣布分3階段解封，目標是在6月全面恢復正常生產與生活。第一階段解封首日，虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站打算離開上海。16日、17日停靠虹橋火車站的列車單日增加至12班，相較於疫情嚴峻時單日4班，載運量顯著提升。

據統計，上海虹橋站出發列車增加班次後，每天有12班，單日載運的旅客達6000多人次。2天下來有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海。

上海逐漸放寬外出政策，不少民眾選擇搭乘火車「離開上海」。據網友拍攝畫面顯示，等著進入虹橋火車站離滬的人群竟然從站廳排到站外的高架橋上，且長長人龍看不到尾端。