6成父母「接受小孩是同志」！同婚3週年社會態度民調結果出爐

▲彩虹平權大平台發布同婚3週年社會態度民調結果。（圖／彩虹平權大平台）



記者林育綾／台北報導

彩虹平權大平台今（17）日發布同婚三週年社會態度民調結果，其中在同婚的未竟事項中，支持同志配偶共同收養無血緣小孩的比例來到67.4%，較去年成長8%；而過去接受度相對較低的「是否接受自己的小孩是同志」，也有大幅提升來到近6成（59.2%）；在路上看見兩男接吻、兩女接吻的接受度比例，也比去年增加10%。

彩虹平權大平台研究員朱一宸分享，這次的民調整體受訪者輪廓上，與過去2年相似，整體而言顯示出女性比男性更為友善、學歷越高越友善、世代差異顯著，同時也看得出來有熟識的親友是同志者比較友善，在所有的題目中都有較高的正面表態。特別的是，今年18-39歲有同志親友的人，佔了61.9%，比起去年的50.4%有顯著成長，環境變得更友善似乎也讓同志更願意出櫃。

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而在同婚的未竟事項中，「支持同志配偶共同收養無血緣小孩」的比例來到67.4%，較去年成長8%。今年度問卷也第一次將人工生殖的部分，拆分為女同志配偶使用人工生殖技術與男同志的代理孕母議題，分別調查民眾支持度，其中女女獲得57.3%支持，男男代孕不支持45%比支持46.7%稍多，但不管哪一個，都比去年44.8%的支持多。

今年跨國同婚的議題較去年的支持度從56%微下降至51.7%，初步推測可能跟疫情期間，民眾對於跨國境的人口流動較憂慮有關。

至於社會接受度來說，在路上看到一男一女接吻、以及2男接吻、2女接吻的接受度比例，與去年相比都有大幅增加，不論是男男或女女，都增加約10%左右，顯示社會上對同志表露親密已逐漸視於日常。

而針對身邊的人是同志，包括同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，都在64%至73%之間，顯示社會上對同志接受度逐漸增加。另過去接受度相對較低的「是否接受自己的小孩是同志」，則是有大幅提升來到59.2%，較去年提升6.9%、較前年提升10%，顯示在這一題上，台灣民眾也逐漸走向接受孩子的方向。

而在公投期間備受各界矚目的「性別平等教育」的支持度則來到73.5%，較去年提升3.5%、較前年提升20.5%，在此題中，18-39歲的民眾支持度高於9成，而去年60-69歲的民眾接受度有50.9%，今年成長到了54.6%，雖緩慢但仍有逐漸成長。

▲立委林昶佐表示，不只是他自己，還有6成的民眾也都能接受孩子真實的樣貌。（圖／彩虹平權大平台）

立委林昶佐表示，連續3年都參與民調記者會，對於社會整體態度往前進的非常有感，尤其是「是否接受自己的小孩是同志」這題，今年已將近60%，這是一個非常重要的指標。他也分享近日遇到民眾質疑，自己難道能接受孩子是同志嗎，他認為今天的數字就顯示出不只是本身能接受，還有6成的民眾也都能接受孩子真實的樣貌。

台灣大學社工系助理教授Ciwang Teyra 表示，雖然從今年的民調可以清楚地看到政策對社會態度的改變，包括在同志收養子女上的支持度較為正向，可能是因為大眾認為「收養」是社會公益，但相較於人工生殖，大眾反而相對有遲疑，反映了同志家庭的多元想像在這個社會裡，更需要投注資源來教育，因同志家庭所面對到的污名也會影響社會的接受度。

立委范雲也回應，從政策來帶動社會態度的友善，台灣不是世界上唯一的例子，加拿大2000年通過婚權時社會支持率只有3成，但2015年已進步到超過7成；而美國則是2015年全國通過後支持度也穩定上升。同時美國醫學會兒童期刊也指出，同性戀與雙性戀青少年的自殺率隨之下降，所以看得出來社會政策的改變，對青少年的健康非常重要，政府如果願意從法制上改變，社會隨之改變的程度也會很快速。

▲彩虹平權大平台連續3年民調，目的是希望持續了解社會對於同志議題的態度，也盼以此讓更多人能理解同婚通過後的社會並不可怕。（圖／彩虹平權大平台）

此次民調，由彩虹平權大平台委託趨勢民調公司，針對全國18歲以上之民眾，於111年3月19日至4月19日執行電話（含市話與手機）民調，有效樣本1085人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。

彩虹平權大平台副執行長鄧筑媛說明，大平台連續3年與民調公司合作進行電話民調，目的是希望持續了解社會對於同志議題的態度，也盼以此讓更多人能理解同婚通過後的社會並不可怕，而是透過法律的平等，能有更多地接納與日常在台灣社會發生。下半年也會針對同志社群在台灣的生活狀況做大規模的調查，以不同的角度來理解法制化後對社會的影響。