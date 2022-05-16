監察院副院長、NCC委員人事同意權案　立院預計24日投票表決

▲立法院長游錫堃（右三）接見監察院副院長被提名人李鴻鈞（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘16日表示，立法院預計在24日上午舉行監察院副院長被提名人李鴻鈞同意權行使的投票，當天下午則進行國家傳播通訊委員會（NCC）3名委員被提名人同意權行使的投票，希望朝野都能團結一致，好好完成憲法賦予立法院的義務，方為國家之福。

柯建銘晚間在臉書表示，監察院副院長一職懸缺已久，總統蔡英文經過深思熟慮，而且多方徵詢意見後，正式提名前親民黨立委李鴻鈞出任此職，今天總統府秘書長李大維、副祕書長李俊俋與他陪同李鴻鈞到立法院拜會立法院長游錫堃，民進黨立法院黨團表達尊重總統這項人事提名之意。

柯建銘指出，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，曾經擔任5屆立法委員，「我與他當了18年的同事，常常稱他為『小公道伯』」，因為李鴻鈞雖然有黨派、後來也擔任黨職，然而他在公共政策的面向，卻經常能跳脫意識形態，站在持平的立場發言，更常在關鍵時刻站出來，調和不同意見間的衝突。

柯建銘提及，最讓他印象深刻的是，《公職人員選舉罷免法》在2016年修正時，時代力量一直主張要拿掉投票率門檻，改採簡單多數決。換言之，只要贊成罷免的人比反對罷免的人多一票，罷免案就通過了。

柯建銘回憶，在意見僵持不下時，李鴻鈞站出來說了一句，「降低門檻到一個程度就好，以避免低門檻變成惡鬥工具」，6年後的今天，經歷過多場罷免案的台灣社會，回頭來看當年李鴻鈞這句話，應該有相當的反思。

另外，柯建銘也表示，今天立法院交通委員會、教育及文化委員會召開聯席會議，已經將3位NCC委員被提名人的資格審查完畢，「觀諸這次3位委員名單，可說都是一時之選」。

柯建銘指出，王怡惠是英國卡地夫大學管理博士，現為台灣經濟研究院副研究員；王正嘉為台大法律系博士，現為中正大學法律系教授；陳崇樹為台大電機碩士，現為NCC主任秘書。這3位被提名人的專長兼顧管理、技術與法規，相信對未來NCC的業務具有相當大的助益。

蔡英文日前提名李鴻鈞為監察院副院長，人事案咨文已經在5月9日送抵立法院，咨請立法院行使同意權。此外，因應NCC委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗等人任期將至，行政院也在4月28日宣布提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人為新任NCC委員，名單函送立法院審查。