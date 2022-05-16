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監察院副院長、NCC委員人事同意權案　立院預計24日投票表決

▲▼立法院長游錫堃接見總統府秘書長李大維及監察院副院長被提名人李鴻鈞一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃（右三）接見監察院副院長被提名人李鴻鈞（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘16日表示，立法院預計在24日上午舉行監察院副院長被提名人李鴻鈞同意權行使的投票，當天下午則進行國家傳播通訊委員會（NCC）3名委員被提名人同意權行使的投票，希望朝野都能團結一致，好好完成憲法賦予立法院的義務，方為國家之福。

柯建銘晚間在臉書表示，監察院副院長一職懸缺已久，總統蔡英文經過深思熟慮，而且多方徵詢意見後，正式提名前親民黨立委李鴻鈞出任此職，今天總統府秘書長李大維、副祕書長李俊俋與他陪同李鴻鈞到立法院拜會立法院長游錫堃，民進黨立法院黨團表達尊重總統這項人事提名之意。

柯建銘指出，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，曾經擔任5屆立法委員，「我與他當了18年的同事，常常稱他為『小公道伯』」，因為李鴻鈞雖然有黨派、後來也擔任黨職，然而他在公共政策的面向，卻經常能跳脫意識形態，站在持平的立場發言，更常在關鍵時刻站出來，調和不同意見間的衝突。

柯建銘提及，最讓他印象深刻的是，《公職人員選舉罷免法》在2016年修正時，時代力量一直主張要拿掉投票率門檻，改採簡單多數決。換言之，只要贊成罷免的人比反對罷免的人多一票，罷免案就通過了。

柯建銘回憶，在意見僵持不下時，李鴻鈞站出來說了一句，「降低門檻到一個程度就好，以避免低門檻變成惡鬥工具」，6年後的今天，經歷過多場罷免案的台灣社會，回頭來看當年李鴻鈞這句話，應該有相當的反思。

另外，柯建銘也表示，今天立法院交通委員會、教育及文化委員會召開聯席會議，已經將3位NCC委員被提名人的資格審查完畢，「觀諸這次3位委員名單，可說都是一時之選」。

柯建銘指出，王怡惠是英國卡地夫大學管理博士，現為台灣經濟研究院副研究員；王正嘉為台大法律系博士，現為中正大學法律系教授；陳崇樹為台大電機碩士，現為NCC主任秘書。這3位被提名人的專長兼顧管理、技術與法規，相信對未來NCC的業務具有相當大的助益。

蔡英文日前提名李鴻鈞為監察院副院長，人事案咨文已經在5月9日送抵立法院，咨請立法院行使同意權。此外，因應NCC委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗等人任期將至，行政院也在4月28日宣布提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人為新任NCC委員，名單函送立法院審查。

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