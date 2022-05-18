快訊／高雄+6714刷新高！陰轉陽佔16.8%　軍事單位爆群聚

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日新增6714例本土個案，市長陳其邁召開防疫記者會時表示，今日個案與昨日相比增加約2000例，主要是陽轉部分，因為診斷標準改變，而職場部分則有軍事單位群聚。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所有48例，密切接觸者5179例(同住親友2144例、餐飲娛樂804例、職場環境1701例、高風險區域530例)，居隔期間陰轉陽個1081例，新案疫調中有254例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長陳其邁表示，昨天4761例，今天6714例，約增加兩千例，增加幅度最多是陽轉個案，主要是診斷標準改變；密切接觸者部分，同住親友仍是風險最高族群，職場部分，某軍事單位有群聚現象。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日確診個案占比最高是居隔期間陰轉陽部分，共有1081例，占了整體確診數16.1%，顯示確診個案和家人在居家隔離期間，同住生活不曉得有什麼互動和交流，風險狀況還是相當高。

分析密切接觸者部分，同住家人占比40%，與目前疫情狀況相符；特別的是，今天職場部分較突出，有1160人。餐飲活動有573人，要拜託市民朋友避免非必要聚餐。

分析採檢原因，接觸者部分占48%，因症就醫也就是非特定風險對象也占52%，顯示非特定接觸風險在社區風險狀況相對高，出門在外一定要注意個人衛生習慣。

年齡層分布部分，今天30-39歲、50-64歲較突出，顯示相關社交、職場互動造成相關年齡層感染風險上升，65歲以上也有明顯上升，顯示家戶感染裡，長者健康風險較高。

延伸閱讀

快訊／高雄高中以下暫停實體課程 學校幼兒園「這三天」全面遠距

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」 最低每人2千有找

520告白必勝！精選港都13處唯美夜景 旋轉木馬搬上高空酒吧

警好心講N遍「酒駕罰幾百、拒測罰2400」 自行車醉男：我拒測