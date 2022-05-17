警好心講N遍「酒駕罰幾百、拒測罰2400」　自行車醉男：我拒測

▲男子騎乘自行車搖搖晃晃，向員警坦承有喝2罐啤酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名洪姓男子騎乘自行車搖搖晃晃，巡邏員警發現後將他攔下，洪男承認有喝酒，員警表示要對他進行酒測，並說明慢車酒駕不會送法院，頂多罰個幾百塊，但是拒測要罰2400元，員警「有嘴講到沒口水」，洪男仍堅持拒測，還說：「不聽你的」，最後也簽名確認，員警依法告發。

小港分局交通分隊員警在13日下午執行酒駕取締勤務，發現有一名洪姓男子騎乘自行車在鳳池街、龍鳳路口，但是背影搖搖晃晃，便上前攔停盤查，員警詢問洪男有沒有喝酒，洪男指著自行車前的籃子表示「剛買的，才要喝而已，但是早上有喝2罐啤酒」，透過酒精感應棒一按果然亮燈。

員警表示，酒駕得要罰錢，洪男則說：「我知道阿，我不能騎機車」，員警則表示，「自行車也不行」，洪男則大感驚訝：「自行車也不行嗎？我不知道」。

▲員警好意向男子解釋接受酒測和拒測罰款高低，結果男子仍選拒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警告訴洪男，騎自行車酒駕不會送法院，但是洪單要記得去繳，繳幾百元而已，最後詢問洪男，是否要接受酒測？洪男搖頭拒絕高喊「不要啦！」員警好聲好氣的告訴他：「接受酒測是罰600元，拒測是罰2400元，看你要選哪一個？」

沒想到洪男仍拒絕酒測，強調自己早上有喝酒，一定測不過，最後仍選擇拒測。但員警仍不厭其煩向他強調：「騎自行車酒駕不會送法院，只會開紅單，拒測罰2400元，你要罰2400嗎？」洪男則說：「不聽你的，沒關係，你開。」本來員警好意向洪男說明酒駕罰則，且強調接受酒測罰款較低，不過洪男不接受，還願意領罰2400元，讓員警好氣又好笑，最後是依法製單告發拒測。