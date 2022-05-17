王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

▲侯友宜慰問台北慈濟醫院醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，引起雙北市長不滿，新北市長侯友宜更嗆「中央在我們最辛苦的時候給了什麼」，要王必勝別以高高在上的姿態，使用「叫不叫得動」這類的語氣，要尊重站在第一線的醫護人員。

王必勝日前表示，與高雄、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院來配合，只能靠著聯醫體系苦撐，必須透過中央協調。

對於這種說法，新北市長侯友宜痛批，這種說法傷透第一線同仁的心，「我請問中央在我們最辛苦的時候給了什麼？如今說這種話打擊基層同仁，你叫我們情何以堪？」也有消息指出，王必勝砲打雙北，是為了建立戰功，以爭取衛福部長的大位。

針對王必勝的說法，台北慈濟醫院院長趙有誠提到，從疫情開始的時候，新北無論是大型、中型、小型醫院，甚至到地方診所，所有的醫護同仁都相當團結。

▼趙有誠認為，新北的各醫療單位相當團結。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



趙有誠說明，侯友宜市長早就將新北市400萬人口分為10個區域，以台北慈濟為例，負責的是新店、蘆洲、雙溪、平溪等地區，以這些地區的56萬人口為主要對象。

趙有誠說，因為早就分好區域，各個醫療機關各司其職，無論是重症、住在加護中心的病人，或是輕症、居家照護的患者，都能夠處理得十分順暢。趙有誠提到，從新北市的各間醫院來看，被侯友宜市長一同找去開會時，都能感覺到「其實院長彼此也都很熟」。

此外，侯友宜17日也在臉書上砲轟，請王必勝不要以高高在上的姿態，使用「叫不叫得動」這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線、不眠不休守護民眾的新北醫護人員，從2年前疫情開始，這群醫護人員無怨無悔付出，與市府團隊並肩作戰，冒著染疫的風險，放下家庭站在前線。

侯友宜也呼籲，「在上位者，傾聽一下在前線打仗的醫院心聲吧！請心懷感恩 ，尊重並感謝為人民無私奉獻的新北醫護同仁！」

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