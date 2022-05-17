　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

▲侯友誼慰問台北慈濟醫院醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜慰問台北慈濟醫院醫療團隊暨視察居家照護中心。（圖／新北市政府提供）

記者柯振中／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，引起雙北市長不滿，新北市長侯友宜更嗆「中央在我們最辛苦的時候給了什麼」，要王必勝別以高高在上的姿態，使用「叫不叫得動」這類的語氣，要尊重站在第一線的醫護人員。

王必勝日前表示，與高雄、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院來配合，只能靠著聯醫體系苦撐，必須透過中央協調。

對於這種說法，新北市長侯友宜痛批，這種說法傷透第一線同仁的心，「我請問中央在我們最辛苦的時候給了什麼？如今說這種話打擊基層同仁，你叫我們情何以堪？」也有消息指出，王必勝砲打雙北，是為了建立戰功，以爭取衛福部長的大位。

針對王必勝的說法，台北慈濟醫院院長趙有誠提到，從疫情開始的時候，新北無論是大型、中型、小型醫院，甚至到地方診所，所有的醫護同仁都相當團結。

▼趙有誠認為，新北的各醫療單位相當團結。（圖／翻攝臉書／侯友宜）

▲▼侯友宜。（圖／翻攝臉書／侯友宜）

趙有誠說明，侯友宜市長早就將新北市400萬人口分為10個區域，以台北慈濟為例，負責的是新店、蘆洲、雙溪、平溪等地區，以這些地區的56萬人口為主要對象。

趙有誠說，因為早就分好區域，各個醫療機關各司其職，無論是重症、住在加護中心的病人，或是輕症、居家照護的患者，都能夠處理得十分順暢。趙有誠提到，從新北市的各間醫院來看，被侯友宜市長一同找去開會時，都能感覺到「其實院長彼此也都很熟」。

此外，侯友宜17日也在臉書上砲轟，請王必勝不要以高高在上的姿態，使用「叫不叫得動」這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線、不眠不休守護民眾的新北醫護人員，從2年前疫情開始，這群醫護人員無怨無悔付出，與市府團隊並肩作戰，冒著染疫的風險，放下家庭站在前線。

侯友宜也呼籲，「在上位者，傾聽一下在前線打仗的醫院心聲吧！請心懷感恩 ，尊重並感謝為人民無私奉獻的新北醫護同仁！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「拒重複投保」民怨爆炸　金管會3大重點說明：核保就要賠
5／1確診還沒收到居隔單　指揮中心回應了
以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了
吃不到麥當勞薯條！摩斯新公告「買大薯送紅茶」：底加啦
快訊／大樂透2.8億頭獎1注獨得！獎落「這縣市」
台北醫院祭新措施「PCR採檢人龍消失」　王必勝：非我一人功勞
護理師「快篩會醫療崩盤」忍著　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲諷刺富邦產險「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠、自選3+4也要賠

快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

有症狀先別急！快篩陽再做PCR　就醫4方式一次看

缺席議會遭傳確診　南投副議長「獻聲」：2度快篩陰性

南加州長老教會槍擊案釀1死5傷　人權會：縱容仇恨言論是不幸溫床

0＋7恐有黑數？柯文哲：醫療量能還可處理　「原則上支持中央政策」

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

林為洲諷刺富邦產險「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠、自選3+4也要賠

快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

有症狀先別急！快篩陽再做PCR　就醫4方式一次看

缺席議會遭傳確診　南投副議長「獻聲」：2度快篩陰性

南加州長老教會槍擊案釀1死5傷　人權會：縱容仇恨言論是不幸溫床

0＋7恐有黑數？柯文哲：醫療量能還可處理　「原則上支持中央政策」

味全龍啦啦隊新增1確診　馬妹臉書曝PCR陽性

168.9萬起！Peugeot「黑潮休旅」3008／5008台灣上市　4級距可選

林為洲諷刺富邦產險「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

湖人挑新任主帥　如何發揮衛少價值成重點

電子居隔單發放延誤惹怨　指揮中心回應稱：許多新北市民手機填錯

海巡署跟風「白楊短命戀」！　爆笑貼文釣出本尊：不可多得的人才

華碩電競新機Strix SCAR 17 SE登場　搭載i9處理器號稱「性能最強」！

30年期政府公債利率重返2%！　創5年以來新高

郭書瑤跨界主持後再爆「要完成人生清單」　新計劃曝光了

中國湯優盃男女團26年來最差　林丹怒批包袱重怕輸：該換教練

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

快訊／雙北宣布停課至5/28

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

快訊／雙北中小學「暫停到校2週？」　侯友宜：目前沒有新的計劃

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

不爽富邦怎麼辦？　王浩宇曝6招

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

還沒收到確診關懷包？北市15日已取消發放

高中以下暫停到校2週？柯曝2困難

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

王必勝讓排隊人龍消失？　他挖真相：醫院公告今起「不接受現場排隊」

保單之亂看不下去了 蘇貞昌：已核保就要理賠

更多熱門

相關新聞

台北醫院新措施消化採檢量　王必勝：非我一人功勞

台北醫院新措施消化採檢量　王必勝：非我一人功勞

最近各篩檢站及急診PCR採檢爆量，衛福部台北醫院今天新措施增加採檢路線、強化分流、綠色通道並備妥藥物，快速消化排隊人潮，新北市副市長劉和然和衛福部醫福會執行長王必勝說，這是協調、集思廣益的結果。

一張圖看中央、新北0+7政策　侯友宜：我們更嚴謹

一張圖看中央、新北0+7政策　侯友宜：我們更嚴謹

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

「民眾拿不到居隔單因中央拖3天」　侯友宜轟法傳系統要嘛卡、要嘛當

快訊／雙北中小學「暫停到校2週？」　侯友宜：目前沒有新的計劃

快訊／雙北中小學「暫停到校2週？」　侯友宜：目前沒有新的計劃

LIVE／0+7上路首日「新北+18400」　侯友宜最新說明

LIVE／0+7上路首日「新北+18400」　侯友宜最新說明

關鍵字：

王必勝侯友宜雙北叫不動醫院

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

更多

最夯影音

更多
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面