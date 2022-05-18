轟王必勝不要高高在上　侯友宜再喊：第一線應感受醫護辛苦

▲新北市長侯友宜18日上午慰問基層診所。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，引起雙北市長不滿，新北市長侯友宜昨日在臉書發文，要王必勝別以高高在上的姿態，要尊重第一線醫護人員。衛福部長陳時中護航表示「王必勝的工作都是在第一線」。侯友宜今（18）日回應，希望同仁站在第一線的時候，能夠感同身受醫護的辛苦，給他們鼓掌支持，這才是最重要的。

王必勝日前表示，與高雄、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院來配合，只能靠著聯醫體系苦撐，必須透過中央協調。對於這種說法，新北市長侯友宜痛批，這種說法傷透第一線同仁的心，「我請問中央在我們最辛苦的時候給了什麼」。侯友宜17日也在臉書上砲轟，請王必勝不要以高高在上的姿態，使用「叫不叫得動」這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線、不眠不休守護民眾的新北醫護人員。

侯友宜今日上午慰問基層診所受訪時再提到，新北市的醫護同仁們去年到今年都是犧牲奉獻、無私無我，看得出來各位在有限的醫療量能下盡心盡力，「他們需要的是滿滿的支持與鼓勵」。

針對侯友宜在臉書上批王必勝不要高高在上的姿態說話。陳時中說，王必勝一直是第一線工作人員，雖然有參與政策的規畫及討論，但王必勝的工作都是在第一線。

侯友宜則回應，第一線醫事人員冒染疫高風險，又用全力投入守護這麼多人健康，他們的心理壓力需要給予完全支持。希望同仁站在第一線的時候，能夠感同身受醫護的辛苦，給他們鼓掌支持，這才是最重要的。

