　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

植物奶控新選擇+1！超商首推「椰奶拿鐵」　倒了整瓶超濃椰奶

▲▼全家推椰奶拿鐵。（圖／業者提供）

▲超商喝得到椰奶拿鐵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準近年來植物奶風潮，有超商找來知名食品大廠「愛之味」合作，強勢推出這杯「椰奶拿鐵」，遠用醇厚咖啡搭配整瓶擁有超濃椰漿香的「莎莎亞椰奶」，每一口都是南洋風味，更讓熱愛植物奶或乳糖不耐症者有新選擇，即日起正式開喝。

▲▼全家推椰奶拿鐵。（圖／業者提供）

▲「椰奶拿鐵」乳糖不耐症也能喝。

「全家X愛之味」聯手推出超商首見的「椰奶拿鐵」，特意選用經典「莎莎亞椰奶」加進咖啡當中，其椰奶因未添加奶精，故乳糖不耐症者也能輕鬆喝，而「燕麥奶拿鐵」也同步回歸，使用愛之味的「咖啡師燕麥奶」調製而成，即日起就能衝門市喝，至5月31日前還有嚐鮮價等喝。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11「CITY CAFE拿鐵」配方升級了。 

另，7-11近日則宣布「CITY CAFE拿鐵豆」再次升級了，選用中南美洲5種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等2種後製處理咖啡豆，完美結合咖啡的醇厚及奶香，讓風味層次更加豐富，且即日起至5月31日更推出限時咖啡優惠，期間凡至門市購買CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，可享「同品項第2杯7折」優惠（不提供線上寄杯）。

【你可能也想看】

►快訊／麥當勞「薯條缺貨」各門市陸續停賣！到貨時間曝光
►免費華堡來了！漢堡王限時7天不限量「買1送1」　優惠碼快收下
►89元吃炸雞+薯條+飲料！速食店「激省優惠」來了　1斤雞脖子也下殺

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
疫情在上升階段　羅一鈞：未來1週達高峰
確診5位數極速攀升「舉國慌亂」！　他曝2點超樂觀：不是沒理由
「沒有確診」全家烏龍居隔10天　醫院認錯願賠償
快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　親揭背後原因
確診暴增3成破8.5萬「中南部上升」　陳時中：還沒到頂端
快訊／芬蘭、瑞典正式遞交「加入北約」申請書
小黃窄巷硬擋救護車！　警察猛拍窗還不動
90歲洗腎嬤確診淋雨苦等13hrs　院方回應了
快訊／金曲獎入圍完整名單公布
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

【廣編】大摩單一麥芽威士忌　首度進駐2022台北當代藝術博覽會

植物奶控新選擇+1！超商首推「椰奶拿鐵」　倒了整瓶超濃椰奶

超商限定！「2款飲料新品」來了　濃厚系奶茶加了玫瑰、蜂蜜超療癒

21世紀創新黑科技石墨烯　登上太空無極限

89元吃炸雞+薯條+飲料！速食店「激省優惠」來了　1斤雞脖子也下殺

逛百貨喝咖啡無痛刷出高回饋！玉山數位e卡最高享10％現金回饋

免費華堡來了！漢堡王限時7天不限量「買1送1」　優惠碼快收下

薯條控來這！摩斯連續3天買大薯送冰紅茶　肯德基1元吃脆薯

超商限時咖啡優惠來了！「買8杯送4杯」爽喝　特大拿鐵只要46元

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

【廣編】大摩單一麥芽威士忌　首度進駐2022台北當代藝術博覽會

植物奶控新選擇+1！超商首推「椰奶拿鐵」　倒了整瓶超濃椰奶

超商限定！「2款飲料新品」來了　濃厚系奶茶加了玫瑰、蜂蜜超療癒

21世紀創新黑科技石墨烯　登上太空無極限

89元吃炸雞+薯條+飲料！速食店「激省優惠」來了　1斤雞脖子也下殺

逛百貨喝咖啡無痛刷出高回饋！玉山數位e卡最高享10％現金回饋

免費華堡來了！漢堡王限時7天不限量「買1送1」　優惠碼快收下

薯條控來這！摩斯連續3天買大薯送冰紅茶　肯德基1元吃脆薯

超商限時咖啡優惠來了！「買8杯送4杯」爽喝　特大拿鐵只要46元

超市520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券、ROYCE’巧克力1+1特價

金曲33／Faye首度角逐歌后激動哭了！　將PK魏如萱搶獎

同居男友確診！她有症狀「快篩+PCR都陰」　親友驚：10%天選之人

遭疑確診死亡數兜不攏　陳時中：無蓋牌「不是我說不要死就不死」

採檢陽性率66.7%　羅一鈞：疫情在上升階段「未來1週達高峰」

台中男搭車南下新開營區教召　糟糕錢不夠...好心警載他去

早上8點就營業！草屯綠意盎然老宅咖啡廳　必喝「倒吃甘蔗」超特別

「瘋狗」比佛利招募詹皇到灰狼　力挺哈登拿頂薪

不吝於給予自己或他人讚美　POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」　護理師淚：全家淪陷

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

消費熱門新聞

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

先筆記！漢堡王限時7天「買1送1」

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

超商拿鐵全新升級！限時第2杯7折爽喝

自購快篩草莓網平均一劑62元最便宜

摩斯買大薯送冰紅茶、肯德基1元吃脆薯

超商限時咖啡優惠「買8杯送4杯」！

速食店平日限定爽吃「加1元多1件」

21世紀創新黑科技「石墨烯」登上太空無極限

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

頂呱呱每日3小時「午茶組合」只要89元

限時5天！超商哈根達斯雪糕只要58元

超商限定！「2款飲料新品」來了

超商獨家！迪士尼「4款限量周邊」

更多熱門

相關新聞

男子想「坐牢躲債」行搶超商賴著不走

男子想「坐牢躲債」行搶超商賴著不走

台南市警四分局16日凌晨4時接獲民眾報案稱，有一名男子持刀在超商行搶未果，遭店員喝止後在現場久候不肯離去，四分局線上警網迅速到場逮人，53歲張嫌自稱想藉由坐牢躲債才持刀行搶，全案依強盜未遂罪嫌送辦。

蛋糕塑料刀包報紙搶超商　汐上男劫走9200元

蛋糕塑料刀包報紙搶超商　汐上男劫走9200元

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

超夯「抹茶黑糖珍珠雪糕」回來了

超夯「抹茶黑糖珍珠雪糕」回來了

省錢「愛買即期品」！室友卻冷酸1句話　一票人力挺

省錢「愛買即期品」！室友卻冷酸1句話　一票人力挺

關鍵字：

超商植物奶全家7-11椰奶拿鐵

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面