植物奶控新選擇+1！超商首推「椰奶拿鐵」　倒了整瓶超濃椰奶

▲超商喝得到椰奶拿鐵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準近年來植物奶風潮，有超商找來知名食品大廠「愛之味」合作，強勢推出這杯「椰奶拿鐵」，遠用醇厚咖啡搭配整瓶擁有超濃椰漿香的「莎莎亞椰奶」，每一口都是南洋風味，更讓熱愛植物奶或乳糖不耐症者有新選擇，即日起正式開喝。

▲「椰奶拿鐵」乳糖不耐症也能喝。

「全家X愛之味」聯手推出超商首見的「椰奶拿鐵」，特意選用經典「莎莎亞椰奶」加進咖啡當中，其椰奶因未添加奶精，故乳糖不耐症者也能輕鬆喝，而「燕麥奶拿鐵」也同步回歸，使用愛之味的「咖啡師燕麥奶」調製而成，即日起就能衝門市喝，至5月31日前還有嚐鮮價等喝。

▲7-11「CITY CAFE拿鐵」配方升級了。

另，7-11近日則宣布「CITY CAFE拿鐵豆」再次升級了，選用中南美洲5種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等2種後製處理咖啡豆，完美結合咖啡的醇厚及奶香，讓風味層次更加豐富，且即日起至5月31日更推出限時咖啡優惠，期間凡至門市購買CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，可享「同品項第2杯7折」優惠（不提供線上寄杯）。

【你可能也想看】

►快訊／麥當勞「薯條缺貨」各門市陸續停賣！到貨時間曝光

►免費華堡來了！漢堡王限時7天不限量「買1送1」 優惠碼快收下

►89元吃炸雞+薯條+飲料！速食店「激省優惠」來了 1斤雞脖子也下殺

►我們的美麗就用白紙黑字寫下