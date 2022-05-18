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男子想「坐牢躲債」行搶超商賴著不走　安平警逮人送辦

▲53歲張嫌想藉由坐牢躲債，持刀行搶超商被逮，全案依強盜未遂罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲53歲張嫌想藉由坐牢躲債，持刀行搶超商被逮，全案依強盜未遂罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局16日凌晨4時接獲民眾報案稱，有一名男子持刀在超商行搶未果，遭店員喝止後在現場久候不肯離去，四分局線上警網迅速到場逮人，53歲張嫌自稱想藉由坐牢躲債才持刀行搶，全案依強盜未遂罪嫌送辦。

經了解，涉案53歲張嫌因積欠大筆債務無力償還，想藉由坐牢躲債，於16日持刀前往安平區華平路上的1家火鍋店欲行搶，然而張嫌到店內後並未馬上實施行搶，而是點了一鍋豬肉火鍋，吃飽後在火鍋店外觀察約10分鐘左右，再度進入店內，拿出菜刀向在櫃檯的店員示意要搶劫，豈料該店員苦苦哀求不要行搶，張嫌見搶劫碰壁後，又轉向附近超商欲行搶。

▲53歲張嫌想藉由坐牢躲債，持刀行搶超商被逮，全案依強盜未遂罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張嫌進入超商後隨即要求店員交付財物，店員表示這裡屬地段熱門，隨時都有客人進出，搶劫一定不會成功，張嫌只好向店員表示自己無意行搶，只因為欠債走投無路，希望店員打電話報警，讓他可以吃到牢飯躲債，該店員立即通知安平派出所員警到場處理，張嫌隨即遭逮捕歸案。

四分局分局長王子雄表示，刑法強盜罪係屬5年以上之重罪，對於妨害他人自由之不法行為將以優勢警力阻止危害發生，不存在任何模糊空間，呼籲民眾切勿以身試法，雖然張男強盜的犯意係為入獄所為，然檢視犯罪構成要件仍屬強盜行為，全案依強盜未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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