蛋糕塑料刀包報紙搶超商！汐上男劫走9200元　半小時後落網

記者張君豪／新北報導

17日凌晨5時13分左右，汐止警方接獲報案，指福德一路某超商店員遭身穿藍色雨衣持刀匪闖入店內行搶現金約9200元，勤務中心獲報立刻通報線上18名警力實施攔截圍捕，在凌晨5點40分左右在福德一路141巷內查獲一名可疑男子，稍後並查出丟棄的作案用雨衣、安全帽，口罩及贓款，全案迅速偵破。

▲楊男17日凌晨因缺錢持刀闖入超商行搶，搜括收銀機內約9200元贓款後逃逸，但旋即落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊男17日凌晨因缺錢持刀闖入超商行搶，但旋即落網。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：5時13分許接獲汐止區福德一路某超商店員報案，稱遭1名身穿藍色雨衣歹徒持刀搶走現金約9200元，社后所員警在5時40分即在福德一路141巷16號前，攔查到1名可疑男子，警方將他帶回警所釐清案情。

經過調查這才確定搶匪楊男（35歲）由超商行搶後，步行到至福德一路141巷13號前，丟棄雨衣及相關證物倉皇離去。警方並在丟棄證物現場查獲作案用雨衣、安全帽、口罩2個及現金新台幣8400元等證物，並在楊男身上搜出行搶部分贓款1千元。

楊嫌落網後坦承犯案動機因缺錢花用，才用報紙將切蛋糕塑膠刀包起來、充當犯案刀械至超商行搶。但行搶完看到多名警察在周遭巡邏，才會心虛將作案工具、贓款隨意丟棄規避追查，但仍遭警方逮捕，警詢後將楊男依觸犯強盜案現行犯移送士林地檢署偵辦。

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