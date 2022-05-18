免費華堡來了！漢堡王限時7天不限量「買1送1」　優惠碼快收下

▲漢堡王華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控準備開吃！人氣速食店「漢堡王」5月限定「華堡日」終於來了，連7天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定5月26日取餐，即可多吃原味華堡1顆，且26日當天凡憑華堡日貼文或推播截圖於門市也同享優惠，先收下再說。另，必勝客即日起也推平日限定「加1元多1件」小確幸，通通不能放過。

漢堡王「5月華堡日」登場，5月20日至5月26日限時7天，只要於官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定5月26日當日取餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，5月26日當天於門市也能憑粉專華堡日貼文或LINE官方推播截圖同享優惠，隨餐送且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積不適用此活動。

▲必勝客平日限定「加1元多1件」。

另，必勝客近日也強勢推出平日限定（周一至周五）小確幸，即日起凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折，還開放跨店取、分次取、一鍵轉送，隨時想吃就衝吃。

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