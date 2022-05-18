89元吃炸雞+薯條+飲料！速食店「激省優惠」來了　1斤雞脖子也下殺

▲頂呱呱最新3大激省優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」最新「3大省錢攻略」來了，不僅有下殺67折的「午茶限定組合餐」， 還有「人氣呱呱包2入」銅板價吃，再加碼「1斤雞脖子」打出82折優惠，肯定要搶吃。另，漢堡王也祭出連7天買套送堡小確幸，小資族荷包又能省一波。

▲3大下殺優惠一次看。

頂呱呱5月限定「3大好康」登場，今（18）日有「呱呱包二入優惠價85元吃」；5月23日至5月26日再推「1斤雞脖子下殺82折」，整整600公克的雞脖子於門市只要用199元就能吃到，同步上架Uber Eats每份249元，每日每店限量30份，每人限購2份，售完為止。

至5月31前則還有「4種午茶限定組合」最低下殺67折優惠，有呱呱包+地瓜薯條+35元指定飲品餐；呱呱包+阿勇雞塊+35元指定飲品餐，以及原味炸雞+地瓜薯條+35元指定飲品餐和阿勇雞塊+德式香腸+35元指定飲品餐，等於用銅板價89元就能爽吃小套餐，每日下午2時至5時限定3小時登場。

▲漢堡王5月華堡日來了。

另，漢堡王「5月華堡日」也強勢登場，5月20日至5月26日限時7天，只要於官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定5月26日當日取餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，5月26日當天於門市也能憑粉專華堡日貼文或LINE官方推播截圖同享優惠，隨餐送且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積不適用此活動。

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