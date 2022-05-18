議員爆雙北「確診死亡、火化數」有落差　北市：統計方式不同

記者袁茵／台北報導

台北市議員鍾小平18日爆出，指揮中心5月1日至5月16日統計確診死亡數達232例，但調資料卻發現，雙北確診死亡火化數達347例，質疑指揮官陳時中蓋牌。對此，台北市殯葬管理處長陳冠伶回應，衛生局與殯葬處統計方式不同，不論死因為何，包括車禍、自殺等，只要有快篩或PCR陽的亡者，都列入確診亡者名單。

▲鍾小平、林杏兒18日召開記者會，爆料雙北確診火化人數比陳時中公布數字多出數倍。（圖／記者袁茵攝）

鍾小平、國民黨台北市議員擬參選人林杏兒18日上午於台北市議會召開記者會，林杏兒表示，近期觀察發現，確診火化數字和每天指揮中心公布死亡數有落差，指揮中心5月1日至5月16日統計全台確診死亡數232例，但雙北確診死亡火化數卻是347，究竟落差的死亡數跑到哪去？

鍾小平提及，指揮中心公布5月1日至5月16日確診死亡數統計，台北市染疫死亡個案52例，新北市114例，全台總計是232例；但他緊急調資料發現，雙北5月1日至5月16日的確診死亡火化數字，共計347例，質疑陳時中「為了選市長蓋牌搞黑數，我覺得非常可惡，陳時中要誠實為上策。」

第二殯儀館館長劉瑞隆說明，殯儀館火化數字是按照醫院開出死亡證明書，上面若寫到與新冠肺炎有關，就會儘速火化，火化確診者時間為每天晚上8時至隔天清晨6時，與一般民眾火化有所分流，近期火化數字大約一晚10幾具，跟2021年高峰期時差不多。

至於為何衛生局數字與殯葬處數字不同？衛生局表示，衛生局是以指揮中心公布的數字，可能因為殯葬處火化亡者包括全台的人，以及快篩陽的人。但鍾小平當場反批衛生局，台北市或許有火化其他縣市遺體，但比例不會差到2至3倍，希望陳時中好好防疫，擔憂雙北火化數在5月底可能突破1000具。

而台北市殯葬管理處長陳冠伶則說明，殯葬處火化數字中，沒有限制要是台北市民，且不論死因為何，包括車禍、自殺等，只要死亡證明書上寫與新冠肺炎有關或快篩陽、PCR陽的亡者，都會算到確診亡者當中，並儘速火化，預計每天晚上8時安排確診者火化，不會進入冰櫃，直接在等候區執行，「有時候量比較多，可能（火化）到半夜。」